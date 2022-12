Eichsfelder Polizei: Wir sind jederzeit erreichbar

Eichsfeld. Beamte bieten in Sachen Schockanruf Rat am Telefon an

Mit Argusaugen beobachtet die Eichsfelder Polizei die vermehrten Schockanrufe und Betrugsversuche, bei denen vor allem der Enkeltrick, das Vorgaukeln von Kautionszahlungen oder der massive Kauf von Gutscheinkarten namhafter Softwarekonzerne eine Rolle spielen. Polizeichef Christopher Machlitt kann vor allem ältere Menschen nur darum bitten, Vorsicht walten zu lassen. „Wir gehen in diesem Bereich verstärkt in die Prävention und Aufklärung“, sagt er. Und man habe das Gefühl, dass die Aufklärung fruchte, immerhin werde auf allen Kanälen gewarnt. Es sei inzwischen immer besser gelungen, Ladeninhaber, Tankstellenbetreiber und Verkaufspersonal in den Supermärkten zu sensibilisieren, ein offenes Auge zu haben.

Oft höre man den Satz, dass die Polizei ja mit den Betrügern unter einer Decke stecke. Machlitt weiß, wo das herkommt, denn es gibt Betrugsmaschen, wo sich als Polizeibeamter ausgegeben wird. Er, sein Stellvertreter Andreas Pfordt und Pressesprecher Thomas Weinstein betonen, dass man sich jederzeit bei der Polizei Rat holen kann, bevor man Geld überweist oder sich darauf einlässt, Karten zu kaufen. „Kommen Sie zu uns oder rufen Sie uns an“, bittet Machlitt.

Polizei Eichsfeld: Telefon 03606/6510