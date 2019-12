Die Eichsfelder Polizei weist darauf hin, die Fahrweise an eventuelle winterliche Straßenverhältnisse anzupassen.

Eichsfeld. Auch Nachtfeuchtigkeit kann für Glätte sorgen, was einzukalkulieren ist. Richtige Bereifung und intakte Beleuchtung sind ebenfalls sehr wichtig.

Eichsfelder Polizeichef Kaiser warnt vor glatten Straßen

In den vergangenen drei Tagen hatte die Eichsfelder Polizei mehrfach mit Glätteunfällen zu tun. „Drei waren mit größeren Sachschäden, zwei davon bei Martinfeld. Dabei kam es glücklicherweise nicht zu verletzten Personen“, sagt Polizeichef Dietmar Kaiser. Es sei aber ersichtlich, dass insbesondere die Zeiten zwischen 5 und 10 Uhr früh dafür besonders anfällig seien. „Es ist der Zeitraum, in dem es am kältesten ist, die Nachtfeuchtigkeit unabhängig von Regen oder Schnee für Glätte sorgen kann und noch nicht alle Straßen durch den Winterdienst erreicht werden konnten“, erklärt er. Dazu kämen noch der Berufsverkehr und die Dunkelheit, die das Erkennen glatter Flächen erschweren. „Bitte denken Sie daran“, mahnt er. Darüber hinaus stellen die Beamten immer wieder viele Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung fest. „Die Polizei wird Anfang des Jahres die Beleuchtung umfangreicher kontrollieren.“

Gerade für die kommenden zwei Ferien- und für viele arbeitsfreien Wochen bittet die Eichsfelder Polizei um besondere Vorsicht: „In den Morgenstunden wegen möglicher glatter Straßen – es ist in der Dunkelheit auch mehr Wild unterwegs als sonst. Langsamer fahren, wo es geht, Fernlicht an. Und bitte die Beleuchtung kontrollieren und defekte Birnen sofort ersetzen“ gibt Kaiser Tipps. Und: Wer immer noch „keine Winterreifen drauf hat“, müsse bei einem Unfall damit rechnen, alles bezahlen zu müssen – auch den Fremdschaden. „Da fällt unser Knöllchen kaum noch ins Gewicht. Auch Glätte sind winterliche Fahrbahnverhältnisse. Ansonsten wünschen wir ein gesundes und vorkommnis- und unfallfreies Weihnachtsfest. Ach ja – keinen guten Rutsch, aber alles Gute im neuen Jahr von Ihrer Polizei im Eichsfeld!“