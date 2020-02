Eichsfelder Polizeichef rät, nicht maskiert zur Prunksitzung zu gehen

Was haben Venedig und Brasilien miteinander zu tun? In beiden Städten und Ländern spielen Masken zum Karneval eine große Rolle. Auch zu derzeitigen „fünften Jahreszeit“ sind sie sehr beliebt. Man sollte sie aber nicht überall tragen. Von etwa 3500 Straftaten im Jahr 2019 waren nur wenige Raub oder räuberische Erpressung. Aber das sind bedeutsame Straftaten, weil es Verbrechen sind. Bei Verbrechen dürfen eingesetzte und hinzukommende Polizisten schießen. Das ist lebensgefährlich.

Nicht im Kostüm zumGeldautomaten gehen

Charakteristisch ist dabei besonders der Raubüberfall auf die Bank oder Sparkasse. Oder eben der vermeintliche. Deshalb sollte man das Bargeld, das man zur Prunksitzung oder zu anderen Karnevalsveranstaltungen benötigt und vielleicht am Automaten zieht, nicht im Faschingskostüm holen.

Ebenso gilt das für die Fahrt vom Kostümverleih nach Hause, zur Faschingsfeier oder zur Prunksitzung. Im Auto und im öffentlichen Raum ist es außerhalb der eigentlichen Karnevalsveranstaltung meist gefährlich, mit Maske herumzulaufen. Sehr schnell kann das zu unbeabsichtigten Problemen führen, ganz abgesehen davon, dass Sie darin ein erheblich eingeschränktes Sichtfeld haben. Heben Sie sich diesen Spaß für den eigentlichen Gaudi oder den Umzug auf.

Drogen helfen nicht beim Verstehen von Büttenreden

Zur Prunksitzung oder zum Kinderfasching geht es nicht mit dem Auto. Die meisten gehen ja deshalb zum Fasching, um sich über das inoffizielle Leben im Dorf oder in der Stadt wieder mal gründlich zu informieren. Da werden die ollen und nicht so ollen Dummheiten im Ortsgeschehen aufgearbeitet.

Die Eichsfelder Polizei wird auch dieses Jahr im Umfeld der Faschingsveranstaltungen kontrollieren, insbesondere auch die Fahrtauglichkeit am Steuer. Sowohl Alkohol als auch Crystal oder andere Drogen helfen nicht beim Verstehen der Büttenrede. Sie sorgen eher dafür, dass man(n) oder Frau die richtig guten Pointen gerade nicht versteht. Auch wenn mancher meint, mit Drogen länger auf der Tanzfläche durchzuhalten, sie sind schlicht verboten. Körperliche Fitness aufzubauen, um beim Tanzen durchzuhalten – dafür ist es jetzt zu spät, aber das kann man ja in der folgenden Fastenzeit nachholen. Also besser zur Prunksitzung zu Fuß, mit dem Taxi oder sich vom Faschingsmuffel abholen lassen.

Vorbildwirkung auf die Kinder nicht vergessen

Die Faschingsveranstaltungen sind auch solche, bei denen Jung und Alt gemeinsam feiern, im besten Sinne generationsübergreifend. Damit ist das, was geschieht, natürlich auch mit Vorbildwirkung für die Kinder und Jugendlichen verbunden. Nach den bisherigen Berichten der Zeitung schienen die Vereine im Eichsfeld keine Nachwuchssorgen zu haben. Schon seit Jahrzehnten ist es üblich, dass die Kinder und Jugendlichen weder Kümmerling noch Aromatique als Orden bekommen. Es gibt andere Möglichkeiten, auch Kindern die Anerkennung für die engagierte Arbeit im Faschingsverein zu zeigen.

Ich habe da schon viel Kreatives über die Jahrzehnte, auch in Hüpstedt, gesehen.

Denn auch zum Karneval gilt das Jugendschutzgesetz. Auch zum Fasching sind Eltern Eltern. Auch zum Karneval bleiben Gesetze in Kraft. Auch in diesem Umfeld werden Jugendamt und Polizei Kontrollen durchführen. Der Ruf nach Maßnahmen und Kontrollen ist immer wieder zu hören, wenn Kinder oder Jugendliche nach Alkoholgenuss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wo sehen unsere Kinder das? Wo erleben Sie, wie man(n) oder Frau sich betrinkt? Gerade bei Fasching und Kirmes sehen es unsere Kinder. Fröhlichkeit geht sowohl ohne als auch mit ein wenig Alkoholgenuss. Es ist eigentlich ganz einfach, das im Hinterkopf zu behalten, auch oder gerade wenn man im Kostüm unterwegs ist.

Dietmar Kaiser ist Polizeidirektor und Leiter der Polizeiinspektion Eichsfeld.