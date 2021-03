Eichsfelder Polizeichef: Sieben W-Fragen in der Politik erwünscht

Eichsfeld. Polizeichef Dietmar Kaiser sieht Einsatz von Glasflaschen auf Großveranstaltungen komplexer als nur Umweltschutz

Polizeichef Dietmar Kaiser hat die Videokonferenz von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) mit Eichsfelder Vertretern verfolgt und zur Kenntnis genommen, das Brauereichef Bernd Ehbrecht den Einsatz von Plastikbechern auf Großveranstaltungen beklagt hat. Dass dies umfangreich zum Müllaufkommen beitrage, sehe er auch so, Dietmar Kaiser. „Nur ist bei einem Einsatz von Flaschen und Gläsern aus Umweltschutzgründen wieder das ,Kind mit dem Bade’ ausgeschüttet“, meint er.

Die Sache sei komplexer. „Sehr auffällig bei einigen Ressorts der Landesregierung in den letzten fünf Jahren ist auch hier wieder erkennbar, dass Tunneldenken vorherrscht. Der Umwelt genüge getan, aber Dutzende verletzte Personen durch Glas“, meint er. „Bei kleineren Eskalationen ist dann ein verletzter Polizeibeamter auch nicht wirklich schlimm?“ Sicher, er habe hier ein wenig übertrieben. Aber es werde ganz selten über die Wirkungen nachgedacht oder der Blickwinkel gewechselt, um ein Thema von möglichst vielen Seiten zu betrachten.

„Klientelpolitik hilft vielleicht für das Wahlergebnis, aber nicht für die Gestaltung unserer Gesellschaft auf Dauer. Sie führt nur zu noch tieferer Polarisierung und Spaltung.“ Da würden beispielsweise am Freitag kurz vor Toresschluss Festlegungen für die Schulen mit Termin Montag getroffen – das gehe (mitunter) bei der Polizei, weil die rund um die Uhr arbeiten muss. „Aber doch nicht im Schulbereich.“

Kaiser empfiehlt, bei Entscheidungen nachzudenken, „wer muss was, wann, wo, warum, womit und wie machen?“ Die polizeilichen W-Fragen mit in die Betrachtung zu nehmen, würde sehr oft helfen und vor Unmut bewahren. „Das würde Politik an vielen Stellen gut tun – nach Erfahrungs- und Allgemeinwissen zu schauen.“ Auch bei der Thematik Flaschenpfand und Plastik oder Glas bei Veranstaltungen erst mal in Ruhe nachdenken, sieben Fragen für die abzusehenden Anwendungsfälle beantworten und dann diskutieren und handeln.