Eichsfelder Polizeichef stellt sich vor

Leinefelde. Die Urania im Eichsfeld startet eine neue Reihe. Polizeichef informiert über das polizeirelevante Geschehen im Landkreis.

In der neuen Reihe „Urania stellt vor“ geht es am Donnerstag, 2. März, um den Leiter der Polizeiinspektion Eichsfeld, Polizeioberrat Christopher Machlitt. Los geht es um 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 - 11. Machlitt spricht über das polizeirelevante Geschehen im Kreis. Die Teilnehmer können zudem mit ihm ins Gespräch kommen. Anmeldung: Tel.: 03605/546151, E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de.