Eichsfelder Projekt ist bundesweit gefragt

Eichsfeld. Eine im Eichsfeld und Nordthüringen entwickelte Idee ist jetzt nicht nur preisgekrönt sondern stößt bundesweit auf Interesse. Jetzt soll es noch ausgeweitet werden.

Eine Idee aus Nordthüringen macht jetzt bundesweit Schule. Der „Tag in der Praxis“ ist mit dem bundesweiten „SchuleWirtschaft-Preis“ in der Kategorie „Vorbildliches regionales Netzwerk“ ausgezeichnet worden.

„Damit werden neben uns die Projektpartner der Arbeitsagentur Nordhausen, die IHK in Nordthüringen, die Kreishandwerkerschaften in Nordthüringen und die beteiligten Schulen ausgezeichnet“, sagt Schulamtsleiter Bernd Uwe Althaus. Das Projekt würde aber nicht ohne die gute Zusammenarbeit mit den Schulträgern funktionieren. Der Landkreis Eichsfeld übernimmt zum Beispiel die Kosten der Fahrten zu den Unternehmen.

Demnächst werden bereits 1000 Schüler einbezogen

Zwei Jahre ist der „Tag in der Praxis“ erst alt. Was mit drei Schulen und 120 Unternehmen begann, wird im Frühjahr 2024 schon mehr als 1000 Schüler, 21 Schulen und über 500 Unternehmen umfassen. Aus dem Eichsfeld sind es aktuell sechs Regelschulen mit 250 Schülern. Wichtig sei es, die Schule in der Vorbereitung und beim Start gut zu begleiten, sagt Althaus. Darin stecke viel Arbeit. Inzwischen zahle sich das Durchhaltevermögen aus. Es kommen immer mehr Anfragen aus Ost-, Mittel- und Südthüringen, aber auch aus Sachsen-Anhalt und sogar vom Industrieverband Hamburg. Dort wolle man sich erklären lassen, wie es funktioniert.

Das ganze Projekt sei ein dynamischer Prozess. „Die Lehrkräfte in den Schulen nehmen sehr bewusst wahr, dass ihre Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in der Offenheit für die Unterrichtsinhalte in verschiedenen Fächern sehr positive Erfahrungen mitbringen. Für verschiedene Fächer können Aufgaben für die Praktikumstage mitgegeben und Rückmeldungen für den Unterricht gewonnen werden.“ Dabei lege man auch Standards fest. Ohne die gehe es nicht.

Unternehmen geben positive Rückmeldungen

Franka Hitzing, verantwortliche Referentin im Schulamt, nennt wichtige Schritte: Sowohl die Schüler und Lehrkräfte als auch die Unternehmen werden zu Erfahrungen sowie Kritiken und Ideen für die Weiterentwicklung befragt. Erst jüngst fanden in den Landkreisen Gesprächsrunden mit den Unternehmen statt, um diese Rückmeldungen einzuholen. „Einige Firmen berichten auch nach der relativ kurzen Laufzeit schon positive Auswirkungen auf Bewerbungen für ihre Ausbildungsplätze.“

Zurzeit liefen auch Gespräche mit Gymnasien und Berufsschulen. Wichtig sei, Umsetzungen zu finden, die auf die jeweilige Schulart und ihre Besonderheiten passen, aber auch die Eltern mitzunehmen, um veraltete Vorstellungen von Berufsbildern aufzubrechen.