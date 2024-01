Eichsfelder Regelschüler widmen sich einem nicht einfachen Thema

Reifenstein Eichsfelder Schüler schreiben nicht nur eine Projektarbeit. Bei ihren Aktionen kommen fast 1800 Euro zusammen.

Die Hoffnung gehört zum Leitbild der Emmaus-Hospizdienste des Eichsfeld-Klinikums. „Ich bin bei Dir, ich gehe mit Dir, Du bist nicht allein“ lautet einer der Grundsätze der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospizdienste, die seit Jahren Erwachsene, Kinder und Jugendliche auf ihrem letzten Weg begleiten.

Mit dieser, gerade für junge Menschen nicht ganz einfachen, Thematik haben sich drei Schüler der Regelschule „Johann Wolf“ in Dingelstädt in ihrer Projektarbeit befasst. „Das Thema hat uns sehr interessiert, und wir wollen dazu beitragen, dass in der Gesellschaft offener über Hospizdienste und deren wichtige Arbeit gesprochen wird“, erklärt Nele Nachtwey die Intension.

Die drei Zehntklässler – neben Nele Nachtwey arbeiteten Justin Trümper und Lucas Günther an dem Projekt mit – haben unter anderem im Sommer auch einen Spendenlauf an ihrer Schule organisiert. Zudem waren sie beim Weihnachtsmarkt in Kefferhausen aktiv, bauten einen Informationsstand auf und verteilten Plätzchen gegen eine kleine Spende, so Ortschaftsbürgermeister Tino Jäger (Pro Kefferhausen).

Insgesamt wurden fast 1800 Euro für den Hospizdienst gesammelt.