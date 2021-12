Eichsfelder Rotkreuzler bitten um Blutspende

Pro Tag werden in Deutschland 15.000 Blutspenden benötigt, heißt es vom DRK. Gelegenheit zur Spende ist Dienstag in Worbis.

Worbis. Nächster Termin ist am 14. Dezember in Worbis. Es gilt aber die 3G-Regel: Geimpft, genesen, getestet.

In Worbis findet Dienstag, 14. Dezember, eine Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Eichsfeld, statt. Eingeladen sind Blutspender, sehr gern auch Erstspender, von 17 bis 20 Uhr in die Regelschule Worbis, Elisabethstraße 24. Den Spender erwartet vom Team des DRK Ortsvereins Worbis eine „mit Liebe zubereitete Stärkung und freundliche Betreuung“, wie es aus Worbis zu erfahren ist. Das Blutspendeteam stehe für fachliche Kompetenz und dankt den Blutspendern schon jetzt für ihr gesellschaftliches Engagement. „Bei der Blutspende gilt die 3G Regel“, erinnert Stephan Köhler vom DRK. Wer Blut spenden möchte, aber nicht genau weiß, was ihn erwartet, findet alle Informationen dazu im Internet auf der Seite des Eichsfelder DRK.

www.drk-eichsfeld.de/blutspende