Eichsfelder Schlagerfans sollten sich Pfingstsonntag vormerken

Leinefelde. Die Amigos kommen in die Obereichsfeldhalle nach Leinefelde. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Schlagerbrüder bringen übrigens auch noch Gäste mit.

Die Amigos, Daniela Alfinito & Die Schlagerpiloten kommen am Sonntag, 28. Mai,mit ihrer „Mega Schlager Party“ in die Obereichsfeldhalle Leinefelde. Derzeit seien noch ausreichend Tickets in allen Preiskategorien, unter anderem Tribünenplätze mit sehr guter Sicht auf Bühne und Künstler, verfügbar, heißt es von der Agentur.

Einlass ist am Pfingstsonntag ab 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr.

Tickets sind erhältlich über den Ticketshop Thüringen, Telefon 0361 / 227 5 227, den Pressehäusern, angeschlossene Touristinformationen sowie im Bürgerbüro Leinefelde-Worbis, Telefon 03605 / 2000.