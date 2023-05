Eichsfelder Schützen ganz oben auf dem Siegertreppchen

Dingelstädt. Schon seit über 20 Jahren werden die Landesmeisterschaften des Thüringer Schützenbundes in Dingelstädt ausgetragen. Die erfolgreichsten Eichsfelder kommen in diesem Jahr aus Worbis.

Der Kreisschützenbund Obereichsfeld und die Schützengesellschaft Dingelstädt waren, wie bereits in den vergangenen 23 Jahren, unlängst die gemeinsamen Gastgeber für die Landesmeisterschaften des Thüringer Schützenbundes. Die erfolgreichsten Thüringer Großkaliber-Pistolen-- und Revolverschützen gaben sich in der Stadt die Ehre.

Die Eichsfelder stellten laut einer Mitteilung der Ausrichter mit 27 der 175 Starter anteilmäßig erneut die größte regionale Teilnehmergruppe. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Thüringer Schützen die unfreiwillige Coronapause der Jahre 2020 und 2021 überwunden und erreichten an den drei Wettkampftagen die organisatorischen Kapazitätsgrenzen für diese Landesmeisterschaft. Geschossen wurde auf den 13 Schießbahnen der Anlage in Dingelstädt in den Pistolendisziplinen Kaliber 9-Millimeter-Luger und .45 Automatic Colt Pistole sowie in den Revolverdisziplinen Kaliber .357 Magnum und .44 Magnum.

Bester Schütze dieser Meisterschaft war zum wiederholten Mal Andreas Weise vom Jenaer Schützenverein, der in der Herrenklasse 1 in allen vier Disziplinen siegte (380/379/381/384 Ringe) und Thüringen voraussichtlich erneut bei den Deutschen Meisterschaften in München vertreten wird.

Die erfolgreichsten Eichsfelder Schützen waren den Angaben zufolge Pia Bastianelli (Damenklasse, Pistole 9-Millimeter-Luger, 349 Ringe) und Hans Gülland (Herrenklasse 4, Pistole .45 ACP, 363 Ringe), die für die Schützengesellschaft Worbis gestartet sind und jeweils den Landesmeistertitel in ihren Klassen errangen.

In der ebenfalls ausgetragenen Mannschaftswertung der gleichen Pistolendisziplin ging der Thüringer Landesmeistertitel 2023 an die für die SG Worbis startenden Michael Ruwisch (SV Silberhausen, 365 Ringe) sowie Hans Gülland (363 Ringe) und Bernhard Pfeffer (361 Ringe).