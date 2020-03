Eichsfelder Schulstandorte werden barrierefrei

Die Barrierefreiheit ist ein großes Thema an den Schulen im Landkreis. Ob Gymnasium, Regel- oder Grundschule – überall da, wo es Baumaßnahmen geben wird, werde man laut Frank Dörnbach, Leiter des Liegenschaftsamtes im Landratsamt, darauf achten, beim Zugang zu den Gebäuden und in diesen Barrierefreiheit zu schaffen. Der Schulnetzplan spiele dabei eine große Rolle. Es erfolge so eine genaue Betrachtung der Standorte, um sinnvoll in die Zukunft zu investieren.

Derzeit größtes Projekt für Dörnbach und Mitarbeiter ist der Erweiterungsbau am Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium. „Der Rohbau ist fertig“, sagt Dörnbach. Jetzt gehe es an den Innenausbau. Ist dieser realisiert, werde man im Altbau weiter sanieren. „Mit den Arbeiten im Altbau werden wir im Herbst beginnen.“ Dieser erhalte einen Fahrstuhl, somit werde die Barrierefreiheit geschaffen. In den Gesamtkosten von 6,2 Millionen Euro für das Projekt sind neben einer neuen Heizungsanlage auch alle Planungskosten enthalten.

Auch am Leinefelder Leibniz-Gymnasium sind für dieses und das kommende Jahr einige größere Projekte geplant. Der Start für die Sanierung der Außentreppe und den Einbau eines Fahrstuhls ist noch in diesem Jahr, um die Barrierefreiheit zu realisieren. Der zunächst für dieses Jahr geplante Anbau eines neuen Speiseraums beginnt laut Dörnbach erst 2021. In diesem Jahr werde man die genauen Planungen angehen und mit den Ausschreibungen starten. 120 Sitzplätze bietet der neue Speiseraum nach der Fertigstellung und kann bei Bedarf sogar mit einer oder zwei Etagen aufgestockt werden. Zudem schaffe man mit der Auslagerung der bisherigen Schulspeisung weitere Raumkapazitäten für eine anderweitige schulische Nutzung.

An der Grundschule in Brehme können sich Schüler und Lehrer freuen, denn der Anbau des Multifunktionsgebäudes wird laut Frank Dörnbach Mitte dieses Jahres fertig. Dieser dient dann hauptsächlich als Speiseraum. 70 Sitzplätze werden geschaffen. Insgesamt investiert der Landkreis in den Neubau 550.000 Euro. Der jetzige Speiseraum im Keller der Schule wird in Zukunft als Hortraum genutzt. Dadurch werde im Obergeschoss ein Raum frei, der dann wieder als Klassenraum dienen kann. Und neben der Schulspeisung hat die Grundschule laut Dörnbach im Anbau dann einen modernen Raum mit Präsentationstechnik, wie eine Art Aula, um Zeugnisausgaben oder andere Veranstaltungen durchzuführen.

1,8 Millionen Euro werden in den Schulstandort Wüstheuterode investiert. „Die Planungen sind angelaufen“, sagt Dörnbach. Neue Rettungswege sollen geschaffen werden. Auch der Brandschutz sowie die Barrierefreiheit spielen bei der Generalsanierung eine Rolle. Barrierefreiheit erreiche man in dieser Schule nicht mit einem Fahrstuhl, sondern man schaffe sie durch Rampen. Weil Elektroanlage und sanitäre Einrichtungen in die Jahre gekommen sind, werden auch diese erneuert.

Geplante Arbeiten an der Grundschule in Teistungen werden sich bis in das kommende Jahr ziehen. An diesem Standort machen neue Regelungen zum Brandschutz Investitionen erforderlich. So muss eine zweite Rettungstreppe an das Schulgebäude angebaut werden.

Gute Nachrichten gibt es für die Regelschulen in Bischofferode und Niederorschel. Die Gestaltung der Außenanlagen sollen laut Frank Dörnbach in diesem Jahr fertig werden.