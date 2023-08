Eichsfelder sind beim Thüringer Wandertag willkommen

Ilfeld. Neun Touren mit verschiedenen Themen im Angebot werden beim Thüringer Wandertag in Ilfeld angeboten. Jetzt können sich Interessierte online anmelden.

Der Thüringer Wandertag kommt in den Südharz: Am 17. September veranstaltet der Thüringer Wanderverband mit dem Harzklub die 31. Auflage in Ilfeld. Veranstaltungsort ist der Kurpark der Harztor-Gemeinde, wo zeitgleich der Ilfelder Herbstmarkt stattfindet. Die Präsidentin des Landtages, Birgit Pommer (Linke), ist Schirmherrin.

Die Wanderer haben die Wahl zwischen neun Touren mit verschiedenen Themen und Schwierigkeitsgraden im Hinblick auf Länge, Wegbeschaffenheit und Höhenmeter der Strecken. Die Routen sind fünf bis zwölf Kilometer lang. Alle Touren werden von Wanderführern begleitet und starten im Ilfelder Kurpark. Die Wanderer können sich vorher online für ihre Wunsch-Route anmelden. Alle Informationen zu den einzelnen Wanderstrecken sowie der Link zur Online-Anmeldung sind unter https://landkreis-nordhausen.de/thueringer-wandertag-2023 abrufbar.

Die Teilnahme kostet bei vorheriger Online-Anmeldung drei Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Wer sich erst am Veranstaltungstag anmeldet, zahlt vier Euro. Am Veranstaltungstag sind von 8 bis 9 Uhr in begrenztem Umfang Nachmeldungen vor Ort möglich. Um 9 Uhr wird der Wandertag offiziell eröffnet. Um 9.30 Uhr starten die neun Wanderungen, und um 14 Uhr beginnt das Rahmenprogramm.