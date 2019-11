Mit Argusaugen betrachtet Beatrice Knauft-Müller die Zahlen des aktuellen DAK-Gesundheitsreportes. Denn die Auswertung des vergangenen Jahres seitens der Krankenkasse besagt, dass der Krankenstand im Eichsfeld gestiegen ist.

„Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen nahmen um 0,8 Prozentpunkte zu“, sagt die Beraterin. Lag die Zahl 2017 noch bei 4,7 Prozent, waren es im vergangenen Jahr 5,5 Prozent. „Das bedeutet, dass von 1000 Arbeitnehmern täglich 55 arbeitsunfähig sind“, erklärt sie die Zahlen. Damit liegt das Eichsfeld über dem thüringer (5,3 Prozent) und dem bundesweiten Durchschnitt (4,2 Prozent).

Ebenfalls deutlich wird in der Analyse der DAK-Versicherten, „dass der Krankenstand in den ländlichen Regionen höher ist.“ Der Blick zu den Nachbarn nach Nordhausen/Kyffhäuserkreis (5,8 Prozent) und in den Unstrut-Hainich-Kreis (6,0 Prozent) belegen die Aussage von Beatrice Knauft-Müller. Der Krankenstand in Erfurt und Jena liegt bei 4,8 beziehungsweise 4,7 Prozent.

Rückenprobleme verursachen meisten Fehltag

Das Muskel-Skelett-System, also Rückenschmerzen, Bandscheiben- und Knieproblem, verursachen die meisten Fehltage im Landkreis. Das bedeutet, dass fast jeder fünfte Ausfalltag eine Muskel-Skelett-Erkrankung als Ursache hat. Einen Anstieg von knapp 80 Prozent ist im Bereich des Verdauungssystems zu verzeichnen. „Die Fälle sind zwar weniger geworden, doch jeder Fall dauert länger.“ Ein deutlicher Anstieg ist auch bei den Erkrankungen des Atmungssystems sowie bei dem Nervensystem, Augen, Ohren zu verzeichnen. „Bronchitis, Erkältungen und Mandelentzündungen haben mittlerweile einen Anteil am gesamten Krankenstand von fast 17 Prozent.“ Auch die Verletzungen sind um 21 Prozent gestiegen. Eher stetig ist die Zahl der Fehltage durch psychische Erkrankungen.

Krankmeldungen bei Suchtproblemen größtenteils wegen Alkohol

Ein weiteres Thema im Bericht ist die „Sucht 4.0 – Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt“ und die Frage, wie viele Erwerbstätige in Thüringen mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. „Die Fehltage wegen Substanzstörungen machen 5,3 Prozent aller Fehltage wegen psychischer Erkrankungen aus“, sagt Beatrice Knauft-Müller. Dabei sei der Großteil auf Alkohol (70 Prozent) zurückzuführen. Etwa 85 Prozent der Erwerbstätigen hierzulande würden Alkohol trinken. Allerdings habe die Studie auch ergeben, dass 14,2 Prozent der thüringischen Arbeitnehmer einen riskanten Alkoholkonsum haben. „Die Zahl der Betroffenen macht uns Sorgen. Sucht ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Wir müssen hinsehen, hinhören und handeln.“ Die Versicherung bietet auch entsprechende Angebote an.

Nicht ohne Nikotin

Erstmals untersucht der Report auch das Gaming und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Demnach würden 60 Prozent der thüringer Arbeitnehmer spielen – 3,7 Prozent gelten als riskante Gamer. Anders ausgedrückt zeigen 35.000 ein „auffälliges Nutzungsverhalten.“

Die allerdings wohl verbreitetste Sucht ist das Rauchen – und natürlich sei auch das Arbeitsleben betroffen. 22,4 Prozent der Erwerbstätigen sind zigarettenabhängig. Während die Zahl bei den 18- bis 29-Jährigen bei 16,3 liegt, raucht bei den 60- bis 65-jährigen Berufstätigen fast jeder vierte (23,7 Prozent). Etwa 2,5 Prozent der Erwerbstätigen in Thüringen dampfen, rauchen also E-Zigarette. „Dampfer finden sich fast ausschließlich unter Rauchern und ehemaligen Rauchern“, erklärt die DAK-Beraterin.