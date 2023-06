Eichsfelder sind zu einer geführten Wanderung auf dem Pilgerweg Loccum-Volkenroda eingeladen

Eichsfeld. Pilger und Interessierte aus dem Landkreis Eichsfeld sind zu einer geführten Pilgerwanderung eingeladen. Ziel ist das Kloster Volkenroda.

Der Pilgerweg Loccum-Volkenroda ist ein überregionaler Pilgerweg. Er führt auf rund 300 Kilometern durch das Wesergebirge, den Vogler und den Solling sowie durch das Eichsfeld und verbindet das Kloster Loccum, nahe den Niederungen des Steinhuder Meeres, mit seinem Mutterkloster Volkenroda bei Mühlhausen.

Zu einer geführten Pilgerwanderung auf einem Teilstück des Pilgerweges Loccum-Volkenroda wird am Donnerstag, 17. August, um 9 Uhr ab der Marienkirche Mühlhausen eingeladen. Pilgerbegleiterin Gudrun Laqua begleitet die Pilger und Interessierte zum Kloster Volkenroda, heißt es in der Einladung.

Die Wanderstrecke ist 15 Kilometer lang. „Von Mühlhausen geht es in Richtung Görmar, vorbei an der Martini-Kirche mit dem auffälligen gelben Fachwerkturm. An der Unstrut und Natter entlang, an Streuobstwiesen mit den blühenden Adonisröschen vorbei nach Kleingrabe zur St.-Albanus-Kirche. Über den alten Klosterweg, dem Eselstieg, kommen wir schließlich zum Kloster Volkenroda, dem Ende des Pilgerweges“, beschriebt Gudrun Laqua die Tour.

Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei.

Anmeldung bis zum 10. August unter Telefon: 0173 2376220.