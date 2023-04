Eichsfelder sind zur Kräuterwanderung auf den Kerbschen Berg eingeladen

Dingelstädt. Um den Nutzen der „Gründonnerstag-Kräuter“ dreht sich eine Veranstaltung des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. Dazu gibt es noch Tipps zu deren Verarbeitung.

Zur Frühjahrs-Kräuterwanderung rund um den Kerbschen Berg lädt das Familienzentrum in Dingelstädt am 22. April ein. Die Wanderung beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Haupteingang. Die Strecke führt über etwa dreieinhalb Kilometer. Das Ende ist für etwa 17 Uhr vorgesehen.

Dabei lernen die Teilnehmer unter anderem den Gesundheitsnutzen der sogenannten „Gründonnerstag-Kräuter“ kennen. Im Anschluss gibt es einen Imbiss im Garten des Familienzentrums.

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 14 Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder bis 16 Jahre, inklusive Verkostung und Rezepte.

Die Anmeldung ist unter Telefon: 036075/690072 oder per E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de möglich.