Eichsfelder Stracke vor der Kasse verspeist – Ladendetektiv kam den Männern auf die Schliche

Uder. Bevor sie die Eichsfelder Wurstwaren bezahlten, verspeisten die Männer die Stracke. Der Markt erstattete bei der Polizei Anzeige.

Das sich Eichsfelder Wurstwaren wie Stracke größter Beliebtheit erfreuen ist allseits bekannt. So suchten am Mittwochabend mehrere Personen einen Lebensmittelmarkt auf, um ihren Einkauf zu tätigen. Sie begannen mit dem Verzehr der Wurstwaren aber bereits vor dem Kassenbereich, wohl in dem Ansinnen: „was nicht mehr da ist, muss man auch nicht zahlen“. Ein Ladendetektiv kam den Männern auf die Schliche und es wurde Anzeige erstattet.

