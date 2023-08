Eichsfelder Team bewirbt Wandertag bei internationaler Messe

Eichsfeld/Düsseldorf. Die Heiligenstädter dürfen zweimal in Düsseldorf auf der Bühne stehen und für den Deutschen Wandertag 2024 im Eichsfeld werben. Die Messe gilt als eine der weltweit führenden in Sachen Caravan und Camping.

Das Projektteam vom Wandertagsbüro in Heiligenstadt wird Ende August den Deutschen Wandertag 2024 im Eichsfeld auf der Tourismusmesse Caravan Salon in Düsseldorf bewerbe. Am Sonntag, 27. August, 15 Uhr, und am Dienstag, 29. August, 14 Uhr, dürfen die Eichsfelder das Großereignis auf der Bühne in Halle 3 präsentieren. Außerdem steht das Team während der Messe mit am Stand der Thüringer Tourismus GmbH bereit.