Eichsfelder Terminkalender:

Kreative Köpfe in Heiligenstadt gesucht

Du wohnst im Eichsfeld, liebst die heimische Natur und ihre tierischen Bewohner? Du interessierst dich für Architektur und sakrale Bauten der Umgebung? Wer diese Fragen mit ja beantworten kann, sollte beim Jugend-Kreativ-Contest mitmachen. Zum Thema „so weit der Himmel“ sucht das Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt kreative Werke von Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Diese sollte ein maximales Format von A3 haben und zweidimensional gestaltet sein. Erlaubt sind Malereien, Collagen, Zeichnungen, Fotografien und Mischtechniken. Zum Museumsfest am 14. Mai werden die Werke ausgestellt. Das Museum behält sich eine Vorauswahl vor. Die Besucher und eine Jury wählen ihre Favoriten. Am 21. Mai ist Preisverleihung.

Frühlingsabend mit Literatur und Musik fällt aus

Der für Freitag, 24. März, 19 Uhr, im Dingelstädter Bürgerhaus angekündigte musikalisch-literarische Frühlingsabend mit Liedermacher Klaus Nitschke und der Journalistin Christine Bose fällt wegen Erkrankung aus. Der neue Termin wird bekanntgegeben.

Standesamt in Worbis schließt am Mittwoch

Wegen einer internen Schulungsmaßnahme bleibt das Standesamt im Worbiser Rentamt am Mittwoch, 22. März, den ganzen Tag geschlossen. Das erklärte die Stadtverwaltung.