Eichsfelder Unternehmen öffnet zum Geburtstagsfest seine Türen

Das Unternehmen Sunline hat seinen Sitz in Dingelstädt.

Dingelstädt. Die Feier zum 20. Firmengeburtstag holt das Eichsfelder Unternehmen Sunline nach. Geboten wird unter anderem ein Rundgang bei laufender Produktion.

Ihr 20-jähriges Bestehen feiert die Sunline Deckenstrahlungsheizungen GmbH mit Mitarbeitern und einem Tag der offenen Tür.

Nach dem Spatenstich 2001 war binnen zehn Monaten auf 10.000 Quadratmetern ein neues Werk mit Fertigungsstrecke für Deckenstrahlungsheizungen entstanden. Eine kleine Mannschaft startete im Juni 2002 mit der Produktion der ersten Deckenstrahlplatten.

Mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Montage der wassergeführten Deckensysteme zum Heizen und Kühlen habe sich das Unternehmen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht, sagt Yvonne Hagedorn von der Marketing-Abteilung. „Das gelingt unter anderem durch die fortlaufende Modernisierung und Erweiterung der Produkte und des Maschinenparks.“ Auch die Mitarbeiterzahl von anfangs 15 Beschäftigten habe sich mehr als vervierfacht.

Seit 2003, so Hagedorn, werde sowohl im kaufmännischen Bereich als auch in der Produktion ausgebildet. „Viele der ehemaligen Auszubildenden wurden zu festen Mitarbeitern“, sagt sie und lässt nicht unerwähnt, dass noch eine Ausbildungsstelle zum Konstruktionsmechaniker zu vergeben ist.

Sunline setzt sich aus den Bereichen Vertrieb, Innendienst und Produktion zusammen. Gearbeitet wird von der Planung bis zur Montage.

Nun wird der Firmengeburtstag, der 2022 wegen Corona ausfiel, nachgeholt. Die Mitarbeiter samt Familien sind für Samstag, 1. Juli, zum Feiern eingeladen. Für alle öffnet Sunline am Freitag, 30. Juni, in der Wachstedter Straße 11 in Dingelstädt seine Tore von 14 bis 15 Uhr. Es gibt auch einen Rundgang durch die Produktion bei laufender Fertigung sowie durch den Büro- und Seminarbereich.