Eichsfelder Vereine holen die meisten Förderbewilligungen

Knapp 100.000 Euro gehen an Vereine im Eichsfeld. 48 von 58 eingereichten Projekten sind erfolgreich mit Bewerbung. (Symbolbild)

Eichsfeld. Ein Programm auf Landesebene stellt Ehrenamt in den Mittelpunkt. Aus dem Eichsfeld kommen dabei die meisten Bewerbungen und somit auch die meisten Erfolge.

48 bewilligte Anträge mit einer Fördersumme von knapp über 100.000 Euro – so lautet die Bilanz für gemeinnützige Vereine und Initiativen des Landkreises Eichsfeld im Rahmen des Programms „Aktiv vor Ort“ im Jahr 2022. „Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, denn thüringenweit wurden damit die meisten Förderanträge für das Eichsfeld bewilligt“, heißt es aus dem CDU-Kreisverband Eichsfeld.

Das Programm hatte die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag initiiert und es in den Haushaltsverhandlungen nach 2021 auch für 2022 durchgesetzt. Mit dem Programm solle insbesondere die Vereinsarbeit unter anderem in Traditions-, Kultur- und Heimatpflege sowie Naturschutz und Sport im ländlichen Raum gestärkt werden. Der Eichsfelder Landtagsabgeordnete Thadäus König, der Mitglied im Kuratorium der mit der Durchführung des Programms beauftragten Thüringer Ehrenamtsstiftung ist, zieht ein positives Resümee: „Ich freue mich, dass es bei unseren Eichsfelder Vereinen auf so große Resonanz gestoßen ist.“

Von insgesamt 58 Förderanträgen wurden 48 bewilligt, zum Beispiel für den Männergesangverein Liederkranz Arenshausen, die Leinefelder Kirmesburschen oder den Sportverein Martinfeld/Kella. „Es handelt sich dabei um so viele Bewilligungen, wie in keinem anderen Thüringer Landkreis. Das ist ein schöner Erfolg, der die überaus wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Vereine und Initiativen für das Gemeinwohl anerkennt und sicher auch für die Zukunft motiviert.“ Investitionen in die Vereine sei die direkte Förderung von Ehrenamt und Zusammenhalt vor Ort. Nun sei auch die Fortsetzung gelungen. Wahrscheinlich ab April 2023 werde es wieder möglich, Förderanträge zu stellen.