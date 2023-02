Eichsfelder vertreiben mit Strohbären den Winter

Heldra. Eichsfelder erleben an der hessisch-thüringischen Landesgrenze ein seltenes Schauspiel mit. Die Kinder wollen mit ihrer Aktion den vielen Zaungästen Glück bringen.

Geht es nach dem Spektakel, das sich am Aschermittwoch in den Straßen im hessischen Heldra bei Wanfried an der hessisch-thüringischen Landesgrenze ereignete, dürfte der Winter bereits jetzt fast endgültig Geschichte sein. Vier in Stroh verpackte junge Männer mimten dort traditionell die Bären, die mit Tanz und allerhand Schabernack den Winter austreiben wollten. Einer der Akteure musste erschöpft vorfristig aufgeben, weil es ihm unter der dicken Strohhülle doch tatsächlich zu heiß geworden war. Eine freche Kinderschar trieb als sogenannte Schwarzmacher und Fänger ihr Unwesen und malte vielen der Zaungästen des Strohbärentages, die nicht nur aus dem Eichsfeld kamen, Ruß in die Gesichter. Dies soll ihnen Glück für den Rest des Jahres bringen.