Eichsfelder verursacht Unfall zwischen Bus und Pkw

Dingelstädt. Ein 45-jähriger Eichsfelder wollte mit seinem Reisebus drehen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw.

Ein 45-Jähriger aus Dingelstädt hat am Mittwochmorgen um kurz nach 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als er mit einem Reisebus auf der B 80 wenden wollte. Laut Unfallbericht befuhr der 45-Jährige mit dem Reisebus die B 80 aus Richtung Anschlussstelle B 27 kommend in Richtung Witzenhausen. Aufgrund eines Rückstaus wollte der 45-Jährige unmittelbar nachdem er von der B 27 auf die B 80 eingebogen war, im Bereich einer Verkehrsinsel trotz der durchgezogenen Mittellinie wenden. Dabei kollidierte der Bus mit einem ihm nachfolgenden Pkw. Beide Fahrzeuge sind dadurch mit Sachschäden in Mitleidenschaft gezogen worden, die aber noch nicht abschließend beziffert werden können. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.