Eichsfelder Wanderbus wird immer beliebter

Eichsfeld Eichsfelder Initiatoren verzeichnen Steigerung der Fahrgastzahlen und wählen neue Touren für 2024 aus. Sieben sollen es wieder werden.

Der Eichsfelder Wanderbus erfreut sich auch nach 25 Jahren weiter wachsender Beliebtheit. Der Heimat- und Verkehrsverband , der Landkreis Eichsfeld, der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal sowie die EW Bus gehören wollen ihre Zusammenarbeit 2024 fortsetzen und ziehen für die Saison 2023 eine erfreuliche Bilanz ziehen.

In der Saison 2023 standen insgesamt sieben Erlebnis-Touren auf dem Programm. Von Ostermontag bis Ende Oktober wurden viele sehenswerte Ziele im Ober- und Untereichsfeld angesteuert. Spitzenreiter war die Tour nach Deuna mit etwa 70 Teilnehmern, gefolgt von der Tour zum Hülfensberg mit über 50 Teilnehmern. Gut angenommen wurden auch die Touren in den Märchenpark Mackenrode sowie die Wanderung zum Rusteberg. Insgesamt nahmen rund 350 Wanderfreunde teil, was im Vergleich zum Vorjahr einer deutlichen Zunahme von etwa 40 Prozent entspricht. „Die diesjährige Auswahl der Ziele kam bei den Wanderbegeisterten sehr gut an“, berichtete Uwe Müller von der Naturparkverwaltung.

Für die Wandersaison 2024 und 2025 wurden bereits erste Ideen ausgetauscht: So wird es wieder sieben attraktive Touren geben, zu deren Zielen unter anderem der neue TOP-Wanderweg Panorama Effelder, der Seeburger See sowie die Duderstädter Warten gehören. Ostermontag soll es wieder losgehen.