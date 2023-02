Eichsfelder Weiber feiern ausgelassen ihren großen Fasching

LCV feiert Weiberfasching in Leinefelde mit dem „Ewigen Prinzenpaar“

Nach zweijähriger Zwangspause war der Saal des Eichsfelder Hofes in Leinefelde wieder voller Weiber -- und die hatten ordentlich Feierlaune mitgebracht. Zum Weiberfasching durften natürlich die Männerballetts nicht fehlen. So konnten Manuela Eff und Viktoria Orlob unter tosenden Applaus gleich fünf solcher Darbietungen ankündigen. Aber auch der eigene Nachwuchs bekam viel Beifall, so auch Tanzmariechen Milena, die zum Abschluss ihrer Karriere, noch einmal ihr ganzes Können auf die Bretter legte. Mit dem Bühnenmotto „Der Ozean ist blau, blau geht auch der LCV “ ging der Leinefelder Carneval Verein in seine 44. Session und so verwandelte sich der Saal in einen riesigen Ozean mit vielen Meeresbewohnern. Es waren Gruppen von Muscheln, Kraken, Meerjungfrauen, Seerosen, Königinnen der Meere und sogar Taucher unterwegs. Die beste dieser vielen wunderschönen Verwandlungen wurden wieder ausgezeichnet. Dieses Jahr gewannen die „Seerosen“ den Pokal. Da das amtierende Prinzenpaar wegen Krankheit ausfiel, durften Antje I. und Alexander I. noch einmal an den Start. Sie waren in der letzten Saison 2020 schon in Amt und Würden und wurden nun als das „Ewige Prinzenpaar“ begrüßt. Antje mischte sich traditionell unter die feiernden Weiber, derweil „Luka“ auf dem Thron neben Alexander Platz nehmen durfte.

Foto: Eckhard Jüngel