Eichsfelder werden um Hilfe gebeten: Wo ist Brösel?

Eichsfeld Seit Silvester fehlt von einer kleinen Dackeldame im Eichsfeld jede Spur. Die Besitzer bitten jetzt die Eichsfelder um Hilfe.

In Asbach-Sickenberg herrscht bei einer Familie seit mehr als einer Woche tiefe Traurigkeit. Seit dem Silvestertag fehlt von ihrer kleinen Zwergrauhaardackel-Dame „Brösel“ jede Spur. Brösel ist zwei Jahre alt. „Sie hat ein super liebes Wesen und liebt zu Hause ihre kleine Menschenfreundin Karla. Karla vermisst ihre Brösel auch sehr schmerzlich“, sagt Marie Kathrin Amann, eine Freundin der Familie, die nun helfen will, Brösel so schnell wie möglich zu finden. „Wir vermuten sogar, jemand hat sie an sich genommen, sie am Ende sogar gestohlen“, ist die Verzweiflung groß.

Brösel hat auf dem linken Ohr eine Ein-Cent-große kahle Stelle. Sie ist gechippt und auch bei Tasso registriert. Brösel wohnt in Asbach-Sickenberg in der Dorfstraße mit ihrer Familie: Mama Lena, Papa Jan und der kleinen Besitzerin Karla, die noch ein Baby ist. „Brösel hat schon mit Karla geschmust, als sie in Mamas Bauch war. Seit Karlas Geburt sind die beiden ein unschlagbares Team“, erzählt Marie Kathrin Amann. „Wir wollen alle Hebel in Bewegung setzen, dass Brösel gefunden oder sie zurückgegeben wird“, sagt sie. „Wir suchen über alle Kanäle, auch über Social Media.“

Verschwunden ist Brösel seit dem Silvestertag. Sie trug ein Garmin-Mini-T5-GPS-Halsband. Aber selbst über diesen Weg gibt es von der Hündin keine Spur. Entlaufen oder abhandengekommen ist sie am Silvestertag gegen 15 Uhr im westlichen Landkreis Eichsfeld, genauer gesagt im Bereich rund um das Grenzmuseum Schifflersgrund zwischen den Dörfern Asbach-Sickenberg, Wahlhausen und Dietzenrode.

Wer etwas weiß oder etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei Besitzerin Lena Söhngen unter der Mobilfunknummer: 0176/31710811 zu melden.