Eichsfelder Wirtschaftsforum hat neuen Vorstand

Einen neuen Vorstand haben die Mitglieder des Wirtschaftsforums Eichsfeld gewählt. Thomas Simon, der die Geschicke des Vereines von 2016 bis jetzt leitete, nutzte die Gelegenheit, um Bilanz zu ziehen. In den letzten Jahren wurden unter anderem Firmen, öffentliche Einrichtungen und Baustellen besucht. Es gab Gespräche der Mitglieder untereinander, mit Vertretern des Landkreises und Gästen, bei denen die wirtschaftliche Entwicklung im Eichsfeld und in den Nachbarkreisen ausgewertet wurde. „Auch der Ideenaustausch kam nicht zu kurz“, so Simon.

Aus dem Vorstand schieden nun Simon und Kassenwartin Beate Nickel, Prokuristin der Firma Ernst & Herwig, aus. Die Mitglieder des Forums bedankten sich bei beiden für die engagierte und konstruktive Arbeit. Zum neuen Vorsitzenden wählten sie den selbstständigen Vermögensberater Christian Hotze aus Jützenbach. Sascha Albertsmeyer, Geschäftsführer der Autohäuser Albertsmeyer, wurde zum Stellvertreter bestimmt. Neuer Kassenwart ist Volker Hadenfeld, Gewerbekundenberater bei der VR-Bank Mitte. Peggy Hunold, Geschäftsführerin von Holzbau Hunold, Janine Reimann, Geschäftsführerin der Firma Memotec, Anwalt Sebastian Hofauer, Jan Bose, Geschäftsführer der Firma Alpha-Omega Projects, und Vize-Landrat Gerald Schneider (CDU) sind zukünftig ebenfalls im Vorstand engagiert.

Aktuell hat das Wirtschaftsforum 92 Mitglieder, weitere sind willkommen. Unter dem Motto „Wir wollen dem Austausch eine Plattform bieten“ will der neue Vorstand unter anderem Unternehmerstammtische und -frühstücke, Wandertage sowie Besichtigungen weiterer Firmen organisieren und die Zusammenarbeit mit benachbarten Wirtschaftsverbänden oder dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft forcieren. Thematische Stammtische runden das Ganze ab.

Bei der Mitgliederversammlung wurde auch die aktuelle Corona-Virus-Situation diskutiert. Bei kommenden Veranstaltungen, so hieß es, soll es wichtige Informationen zu der Thematik für die Mitglieder geben.