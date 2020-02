Eichsfelder Wochenendtipps: Bücher, Rock und Kabarett

Heiligenstadt. Der Film „Green Book“ läuft am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr im Festsaal des Alten Rathauses in Heiligenstadt im Rahmen des Kulturfreitages. Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley geht 1962 auf eine Konzert-Tournee von New York bis in die Südstaaten mit seinem Fahrer, dem Italo-Amerikaner Tony Lip. Sie müssen ihre Reise nach dem „Negro Motorist Green Book“ planen, einem Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, die auch schwarze Gäste bedienen. Der Eintritt ist frei, Platzreservierungen unter Telefon 03606/677470.

Gepfeffertes

Heiligenstadt. Die „Leipziger Pfeffermühle“ ist am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr zu Gast im Eichsfelder Kulturhaus. Unbeirrt und unerschrocken zeigen die Kabarettisten, was eigentlich „Fairboten“ ist. Aber Achtung: Was das Publikum zu sehen bekommt, ist die nackte Wahrheit. Und die ist oft genug zum Lachen komisch. Karten gibt es noch an der Abendkasse

Mitternachtssauna

Worbis. Der Förderverein „Pro Wipperwelle“ und die Stadt Leinefelde-Worbis laden am heutigen Freitag zur Mitternachtssauna in die Wipperwelle ein. Von 20 Uhr bis 1 Uhr kann zum regulären Tarif sauniert werden. Die Aktivitäten und Rahmenbedingungen seien wie gewohnt, heißt es vom Förderverein.

Offene Türen

Heiligenstadt. Zum diesjährigen Tag der offenen Tür lädt die Regelschule „Lorenz Kellner“ Heiligenstadt für Samstag ein. Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie alle Interessierten haben in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen. Für die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern gibt es um 10 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch die Schule teilzunehmen. Die einzelnen Fachbereiche und Klassen stellen sich mit Mitmachaktionen vor.

Arbeit am Grünen Band

Lindewerra/Bornhagen. Die Stiftung Naturschutz Thüringen lädt am Samstag zu einem Pflegeeinsatz in der Gemarkung Bornhagen am Ministerblick (Lindewerra-Blick) ein. Es ist geplant, wie die Stiftung mitteilt, den Birkenaufwuchs unterhalb des neu aufgestellten Aussichtsturmes zu entfernen, um das Grüne Band sowohl als Biotopverbund als auch für die Erinnerungskultur im einstigen Grenzsperrgebiet zu erhalten und zu entwickeln. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Wanderparkplatz am Hanstein. Werkzeug steht für den Pflegeeinsatz in begrenztem Umfang zur Verfügung . Es wird darum gebeten, falls Handschuhe, Astschere oder Spaten vorhanden sind, diese zu dem Arbeitseinsatz mitzubringen.

Musik von AC/DC

Worbis. Wer glaubt, harte Rockmusik sei immer noch eine Männerdomäne, der sollte seine Schritte am Samstagabend Richtung Worbiser Fabrik lenken. Dort steht mit Black/Rosie eine AC/DC-Tribute-Band auf der Bühne, die rein aus Frauen besteht. Selbst die Young-Brüder und AC/DC-Bassist Cliff Williams haben die Damen bereits „geadelt“, die unter anderem schon mit Doro Pesch auf der Bühne standen. Einlass ist ab 20 Uhr, los geht es um 21.15 Uhr. Karten gibt es in der Fabrik im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Gemeinschaftstag

Heiligenstadt. Im Marcel-Callo-Haus wird am Sonntag zum Gehörlosengottesdienst und anschließendem Gemeinschaftstag eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr mit Austeilung des Aschekreuzes. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen und ab 14 Uhr den Gemeinschaftstag.

Bücherfest mit Lesung

Geisleden. In Geisleden steigt am Sonntag das erste Bücherfest bei der Gemeindeverwaltung. Ab 14 Uhr darf nicht nicht nur das Heimatmuseum besuchen, sondern auch die nagelneuen Bibliotheksräume mit den etwa 2000 gesammelten Büchern bestaunen. Es gibt eine Bücher-Wühlkiste und auch Buchpreise. Der Heiligenstädter Autor Günter Liebergesell veranstaltet um 15.30 Uhr eine Lesung. Die Mitglieder des Trachtenvereins Geisleden sorgen für Kaffee und Kuchen.