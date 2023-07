Eichsfelder wollen im Erstfall Leben retten

Teistungen. Eichsfelddörfer bekommen Defibrillatoren. Feuerwehrleute, Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter machen sich für den Einsatz fit.

Fünf Defibrillatoren wurden jetzt in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld angeschafft. Und die werden im Verwaltungssitz in Teistungen, in Brehme, Wehnde, Tastungen und Ecklingerode ihren Platz bekommen.

Doch mit den Geräten allein ist es nicht getan, man muss auch mit ihnen umgehen können. Aus diesem Grund wurden rund 35 Feuerwehrleute, Verwaltungsmitarbeiter und Bürgermeister nun in die neue Technik eingewiesen. Bei der Schulung dabei waren unter anderem Michael Otto, Brandschutzkoordinator der VG, Sandra Prühl, Celina Dransfeld, Stephanie Otto, Silvana Lauterberg, Christian Dransfeld, Manuel Haushälter und Daniel Sieber (alle Feuerwehr Wehnde).