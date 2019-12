Immer wieder steht sie mit Familien, die Abschied nehmen, an Gräbern, wird konfrontiert mit Tod und Trauer. Gisela Reinhardt ist Trauerrednerin und ehrenamtliche Beerdigungsleiterin. Die Bischofferöderin ist eine lebenslustige und engagierte Frau, die das Leben liebt, die aber auch die andere Seite kennt. Ihre erste Beerdigung liegt 19 Jahre zurück. „In Würde Abschied nehmen, das ist wichtig“, sagt sie. Und mit diesem Thema beschäftigt sie sich.

Der Gedenkgottesdienst für Verstorbene in einer Hospizeinrichtung liegt noch nicht lange zurück. Teelichter auf kleinen Sternen wurden von den Angehörigen entzündet. „Ich war überrascht, wie viele Kinder ihrer Eltern gedachten. Für beide Seiten muss der Abschied unendlich schwer gewesen sein“, meint Gisela Reinhardt und schaut auf den Tag zurück, der sie so sehr berührte und der Auslöser für eine Idee ist: eine Videobotschaft.

„Ich denke, dass Mütter und Väter, die ihre Kinder zurücklassen müssen, diesen noch so viel zu sagen haben: Dass sie nicht allein sind, dass sie, die Mamas und Papas, gern den ersten Schultag miterlebt hätten, gern den Jungen beim ersten Liebeskummer getröstet oder die Tochter zum Traualtar geführt hätten“, erklärt die Eichsfelderin. Eine kurze Filmaufnahme, davon ist sie überzeugt, könne aber auch älteren Menschen helfen, ihren Kindern etwas zu hinterlassen, die vielleicht weit weg wohnen.

„Der Weg für die Angehörigen geht nach dem Tod weiter – nur wie? Zusammen hat man viel erlebt, viel geteilt. Da ist es schön, wenn man auch etwas mit auf den weiteren Weg gibt – vielleicht noch einmal eine Situation erklärt, sich für etwas entschuldigt, das sagt, was man wirklich noch sagen wollte, Wünsche ausspricht oder sich vielleicht bedankt – für das gemeinsame Leben oder die langjährige Pflege.“ Gisela Reinhardt sieht in Gedanken viele solcher Videos vor sich und ist sich sicher, dass sie Familie, Freunden oder Verwandten helfen können, „eben nicht in Trauer und Verzweiflung zurück zu bleiben“. Denn mit den Botschaften werden Spuren hinterlassen.

Dass so mancher darüber nachdenkt, weiß die Bischofferöderin aus Erfahrung, und sie hat es in Krankenhäusern und Hospizen gehört. Und sie weiß auch von Briefen oder Tagebüchern, die geschrieben wurden. „Ein Abschiedsvideo ist sehr persönlich. Es ist die letzte Botschaft. Eine, die bleibt. Sie kann tröstlich oder ermutigend sein, sie kann Hoffnung geben. Mit dem Tod endet Familie nicht, man bleibt ein Teil von ihr und ein Teil des Lebens der Anderen“, sagt die Katholikin. Zwei, drei Minuten – länger sollte die Ansprache gar nicht sein. „Schließlich will man ja nicht seine Memoiren erzählen“, sagt Gisela Reinhardt, und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht.

Mit ausgebildeten Beerdigungsleitern im Bistum, die Tod und Trauer kennen, hat Gisela Reinhardt über ihre Idee gesprochen, wollte wissen, was sie davon halten. „Sie würden mich unterstützen“, erklärt die Eichsfelderin. Und sie selbst bietet Interessierten ebenfalls Unterstützung an, würde zuerst ein Gespräch führen und auch bei den Vorbereitungen für das Video helfen. Die Aufnahmen und das Schneiden des Materials übernimmt dann jedoch ein Profi von einer Fachfirma. „Es geht nicht um den Kommerz, es ist ein sozialer Aspekt. Der Datenschutz ist hoch angebunden, und die Persönlichkeitsrechte werden gewahrt “, betont die Bischofferöderin, die mit ihrer Idee nur eine Anregung geben will.

E-Mail-Kontakt: reinhardt.gisela@gmx.net