Eichsfelderin verletzt Radfahrer in Bad Sooden-Allendorf

Arenshausen. Eine Autofahrerin aus Arenshausen übersah einen Radfahrer. Dieser wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Arenshausen hat am Mittwochnachmittag einen 59-jährigen Fahrradfahrer aus Freiburg übersehen, als sie in Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw von der Rothesteinstraße in den Zimmersweg einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer ist bei der Kollision leicht verletzt worden.

Die entstandenen Sachschäden gibt die Polizei in einer Mitteilung mit 500 Euro am Fahrrad und mit 750 Euro am Pkw an.