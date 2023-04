Eichsfeldwerke starten Verkauf von Deutschlandticket

Eichsfeld. Die Buchung des Deutschlandtickets ist für die Eichsfelder zunächst über eine App möglich. Die Eichsfeldwerke arbeiten für die Ausgabe des Tickets auch an einer Chipkarte.

Die Eichsfeldwerke haben den Verkauf des Deutschlandtickets gestartet. Zunächst ist die Buchung als mobiles Ticket auf dem Handy möglich.

„Fahrgäste laden hierfür die App ,Dein Deutschlandticket’ von Mobility Inside kostenfrei aus einem App-Store herunter. Die App generiert nach Eingabe aller erforderlichen Daten einen QR-Code auf dem Smartphone“, erklärt Sarah Kaufung, Pressesprecherin der Eichsfeldwerke. Ab 1. Mai hat das Ticket als Fahrschein deutschlandweit Gültigkeit.

„Das Ticket ist als kündbares Monats-Abo erhältlich. Die monatliche Zahlung erfolgt per Lastschriftverfahren mittels Eingabe einer Bankverbindung in der App. Die Gültigkeit des Tickets beginnt jeweils zum Ersten eines Monats und gilt bis Monatsende. Bis zum 10. des Vormonats kann das Abonnement über die App gekündigt werden“, erläutert Kaufung.

Derzeit arbeite das Unternehmen an der Umsetzung zur Ausgabe des Deutschlandtickets als Chipkarte. „Dafür müssen sowohl Chipkarten als auch Chipkartendrucker und Lesegeräte angeschafft werden“, so Kaufung. Für die Busse müssen entsprechende Lesegeräte angeschafft werden. Hinzu komme, dass aufgrund der hohen Nachfrage und des derzeit ohnehin weltweit knappen Angebots an Chips die Anschaffung der Hardware mit Lieferverzögerungen einhergeht. Zudem müsse ein bestehendes Softwaresystem erweitert werden, um das Deutschlandticket verwalten zu können.