Heuthens Bürgermeister Michael Gaßmann läst ein zu einem Abend, an dem in Eichsfelder Mundart „gestorjet“ wird.

Ein Abend voller Geschichten in Eichsfelder Mundart in Heuthen

Die Gemeinde Heuthen und das Urania-Bildungswerk laden für Dienstag, 10. März, ab 18.30 Uhr, zu ein paar gemütlichen Stunden in den Gemeindesaal in Heuthen ein. An diesem Abend dreht sich alles um das typische Eichsfelder Platt. Denn Dialekt sei Ausdruck von Zusammengehörigkeit und Identität, schreibt Bürgermeister Michael Gaßmann. Nun sei es aber so, dass jüngere Generationen Platt kaum noch verstehen, es im Alltag kaum noch gesprochen wird. Um so interessanter sei es, dieses Kulturgut nicht einfach zu vergessen, sondern noch ein wenig am Leben zu erhalten. Und wie ginge das besser als in gemütlicher Runde, fragt er. „Gerade in der heutigen Zeit, wo sich unsere Sprache und die darin verwendeten Vokabeln durch die Globalisierung schneller ändern als je zuvor, wird das Vergangene schneller vergessen.“

An diesem Abend sollen Geschichten und Werke in Eichsfelder Mundart dargeboten werden. Alle die sich der Mundart verbunden fühlen oder einfach nur Lust auf einen geselligen Abend haben, sind eingeladen. Der Abend soll interaktiv und situativ gestaltet werden, so dass auch spontane Darbietungen und Geschichten in Mundart möglich und willkommen sind. Auch jeder, der kein Platt „gestorje“ kann, ist herzlich zu diesem Abend eingeladen. Der Eintritt ist frei.