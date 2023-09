Ein besonderer Gottesdienst im Eichsfeld

Zu einem besonderen Gottesdienst wird in die Kirche St. Stephanus in Berlingerode eingeladen.

Berlingerode. Pfarrer Tobias Reinhold lädt zu einem Gottesdienst mit Krankensalbung nach Berlingerode ein. Die Sakrament wird heute noch oft missverstanden.

Zu einem Gottesdienst mit Spendung der Krankensalbung lädt Pfarrer Tobias Reinhold am nächsten Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr in die katholischen Kirche St. Stephanus in Berlingerode ein.

Tobias Reinhold, der in den Jahren von 2012 bis 2019 als Rektor der Klinikseelsorge im Eichsfeld-Klinikum wirkte, weiß, dass dieses Sakrament auch heute oft noch von Gläubigen missverstanden wird.

Dabei habe die Krankensalbung heilenden, stärkenden und aufrichtenden Charakter für Körper, Seele und Geist. Zudem kann sie mehrfach im Leben empfangen werden, so beispielsweise vor Operationen, Chemotherapien, im vorgerückten Alter oder auch bei psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen.