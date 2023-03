Ein Blick auf das jüdische Leben in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein lädt zu einem Vortrag mit Johann Freitag ein.Eine erste Vertreibung aus der Kurstadt fand vermutlich 1348/49 statt

Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein lädt am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr zum Vortrag „Jüdisches Leben in Heiligenstadt“ in den Festsaal des Alten Rathauses ein. Referent ist Johann Freitag.

„Bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts sollen Juden in Heiligenstadt gelebt haben; doch wie in Erfurt und Mainz wurden sie vermutlich im Zusammenhang der Pestpogrome von 1348/1349 aus unserer Stadt vertrieben. Am Jüdenhof und in der Schlaggasse befanden sich damals der jüdische Friedhof beziehungsweise die Wohnhäuser der Juden Heiligenstadts“, erklärte der Vereinsvorsitzende Günter Liebergesell in der Ankündigung. Er würde sich freuen, viele Mitglieder und Interessierte begrüßen zu können.