Ein Blick hinter die Klostermauern im nördlichen Eichsfeld

Gerode. Der Weg der Mitte gewährt einen Blick ins Kloster Gerode. Alle Interessierten sind willkommen.

Eine Führung im Kloster Gerode wird am kommenden Sonntag, 6. August, um 15 Uhr angeboten. Der Eintritt kostet fünf Euro und soll ein Beitrag zur Sicherung der spätbarocken Klosterkirche sein, die zu einem Internationalen Bildungs-, Kultur- und Friedenszentrum ausgebaut wird, heißt es in der Mitteilung vom Weg der Mitte. Interessierte, die an der Führung teilnehmen wollen, treffen sich Kloster-Café, das am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Kontakt: Tel. 036072/8200.