Ein Blick hinter die Kulisse der Hospiz-Baustelle in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Caritasverband lädt zu einer Baustellenbesichtigung in Heiligenstadt ein. Interessierte können sich über das neue Hospiz Haus Teresa informieren.

Der Caritasverband für das Bistum Erfurt errichtet derzeit in der Tillmann-Riemenschneider-Straße in Heiligenstadt das neue Hospiz Mutter Teresa. Alle Interessierten sind am Sonntag, 19. November, ab 11.45 Uhr zu einem „Tag der offenen Baustelle“ eingeladen.

Es gibt Führungen, den Videofilm zum Haus, Möglichkeit zu Rückfragen und Gespräch, Infos zum Förderverein, wo neue Mitglieder immer gerne gesehen sind. Der Förderverein sammelt mit einer leckeren Suppe Spenden für die Einrichtung. Musikalisch begleitet wird der Tag durch einen Drehorgelspieler.

Zuvor besteht die Möglichkeit um 10.30 Uhr den Sonntagsgottesdienstes in der St.-Gerhard-Kirche zu besuchen.