Ein Eichsfelddorf feiert mit zwei- und vierbeinigen Gästen

Glasehausen. Die Jugendfeuerwehr in einem kleinen Dorf im Eichsfeld wird 25 Jahre alt. Aber bevor es in einige Wettkämpfe ging, erlebten alle Gäste spannende Minuten mit speziell trainierten Hunden.

Wenn es in Glasehausen etwas zu feiern gibt, dann sind alle Einwohner auf den Beinen. Hinzu kommen noch aktive wie passive Gäste aus den Nachbarorten. Am Sonntag hat sich auch Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) auf den Weg gemacht. Denn immerhin soll Glasehausen im Januar 2024 zur Kreisstadt hinzukommen, ein neuer Ortsteil werden.

Für die Abnahme der Jugendflamme wurde fix die Technik vorbereitet. Foto: Silvana Tismer / Funke Medien Thüringen

Auch Staatssekretärin Katharina Schenk (SPD) ist aus Gotha gekommen, um bei den Feierlichkeiten zu 25 Jahre Jugendfeuerwehr dabei zu sein. „Es ist die einzige Jugendorganisation im Dorf“, erklärt Bürgermeisterin Christina Janik (parteilos). „Und das ist kein Selbstläufer.“ Ohne Menschen, die sich immer wieder bereit erklären, ehrenamtlich etwas im Dorf zu bewegen, ginge es nicht. Sie dankt Wehrleiter Marcel Janik herzlich. Thomas Spielmann bedankt sich wiederum, dass er schon einmal im Voraus dabei sein darf.

Er verfolgt genauso gespannt wie die Staatssekretärin und das halbe Dorf. was Rettungshunde so können. Dabei kriegen sie auch etwas zu lachen. Zu niedlich sind die Hundewelpen, die gerade erst mit dem Training angefangen haben. Was die älteren Hunde können, nötigt dem Publikum Respekt ab. Lutz Behrendt und Katja Aumann von der Rettungshundestaffel Teamdogs teilen sich die Moderation und Erklärungen, warum die Hunde gerade das tun, was sie tun. Das Publikum wird mit einbezogen, muss mitraten und sich teils unter viel Spaß als zu rettende Person zur Verfügung stellen – natürlich auf freiwilliger Basis.

Marcel Janik, Thomas Spielmann, Katharina Schenk und Christina Janik verfolgten die Vorführungen. . Foto: Silvana Tismer / Funke Medien Thüringen

„Ich bin eigentlich hier, um bei Ihnen zu lernen“, sagt die Staatssekretärin. Wie ein Dorfleben funktioniert, sei immer spannend. Sie lässt sich über den Stand in Sachen Glasfaser und Gebietsstrukturänderung im Ort aufklären, erzählt von einer Vereinigung von „Zipfelstädten“. Das sind Städte, die in sogenannten „Zipfeln“ liegen, die in andere Bundesländer hineinragen oder wie Heiligenstadt im „Zipfel“ des Dreiländerecks liegen. Hier hört Bürgermeister Spielmann genau zu.

Dann aber geht es in einen aktionsreichen Nachmittag. Die Jugendwehren aus Rengelrode, Siemerode und Günterode sind gekommen, um gemeinsam mit ihren Glasehäuser Altersgenossen die Jugendflamme abzulegen. Es gibt Spiele, Aktionsstände auch für die großen Gäste. Die ganz Kleinen dürfen auf der Hüpfburg toben. Schon am Morgen wurde im Festzelt ein Wortgottesdienst gefeiert.