Ein Eichsfelddorf und sein neuer Riesenstiefel-Spielplatz

Holungen. Das Spielplatzprojekt verbindet die Dorfgemeinschaft in einem Dorf im Eichsfeld. Und es gibt noch mehr Effekte.

Seit gut eineinhalb Jahren haben der Sportverein SV Blau-Weiß Holungen und engagierte Eltern auf diesen Moment gewartet: Die Einweihung des Spielplatzes in Holungen. Von der ersten Idee über den Infoabend, die Antragstellung und Angebotsabfrage und den Aufbau der Spielgeräte bis zur Übergabe dauerte es.

„Der alte Spielplatz war zu großen Teilen sehr in die Jahre gekommen, das Spielangebot für Kinder im Alter unter drei Jahren war eher schlecht. So fasste ich mit den Vorsitzenden des Sportvereins, Heiko Jokisch und Aloys Glahn, den Entschluss, den Spielplatz zu erneuern“, erzählt Frederic Stürtzel, der selbst Vater ist.

Fördermittelhelfen bei Finanzierung

Schnell waren auch die Eltern und viele Ehrenamtler im Boot.

In unzähligen Stunden wurden Ideen gesammelt, ein Spendenlauf organisiert, Anträge geschrieben und schlussendlich die neuen Spielgeräte montiert sowie die Außenanlagen hergerichtet. „Ohne eine intakte Dorfgemeinschaft hätten wir das nicht geschafft“, ist sich Stürtzel sicher.

Rund 32.000 Euro seien dem Ort zur Verfügung gestellt worden. Davon, so der Holunger, seien 20.000 Euro vom Leader-Management der Regionalen Aktionsgruppe Eichsfeld und dem Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum als Förderung gekommen.

Am Sonntag war es so weit: Der Spielplatz wurde im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Sportvereins SV Blau-Weiß Holungen seiner Bestimmung übergeben. Die Kinder des Dorfes warteten bereits sehnsüchtig.

Den großen Moment ließen sich aber auch die Bürgermeisterin der Landgemeinde Sonnenstein, Margit Ertmer (parteilos), Ortschaftsbürgremeister Dieter Redemann (CDU) sowie die Vorsitzende des Vereins eichsfeld Aktiv, Silvia Diekmann, nicht entgehen. Viele lobende Worte gab es für die Revitalisierung des Spielplatzes und den guten Zusammenhalt in Holungen.

Der Verein Eichsfeld Aktiv ist neben dem Landkreis einer der Träger der Regionalen Aktionsgruppe. „Ohne die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder wäre es gar nicht möglich, die entsprechenden Fördermittel in unseren Landkreis zu holen“, meint Frederic Stürtzel.

Für ihn steht zudem fest, dass man eigentlich zwei Dinge geschafft hat: „Materiell betrachtet haben wir eine deutliche Aufwertung des Spielplatzes und des Spielangebotes sowie der Ortsmitte erreicht. Sozial gesehen haben wir jedoch noch mehr geleistet. Aus Fremden wurden Bekannte, aus Bekannten wurden Freunde. Wir haben neue Kontakte geknüpft und bestehende vertieft. Wir haben unseren Kindern gezeigt, was in einer starken Gemeinschaft möglich ist“, erklärt der Holunger und lässt nicht unerwähnt, dass das Motto „Starke Gemeinschaft – Starke Kinder“ sich immer mehr manifestierte und für Motivation sorgte. „Und darauf bin ich am meisten stolz“, so Stürtzel.

Nach ein paar Einweihungsworten konnten die Kinder dann zeigen, wie stark sie sind. Sie zerschnitten das Band und eroberten ihren „Riesenstiefel-Spielplatz“.

Benannt wurde das Areal angelehnt an die Sage vom Riesen und dem „Braunen Bühl“, erklärt Stürtzel, der sich bei allen Mitstreitern bedankt.