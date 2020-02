Ein Eichsfelder auf der großen Kinoleinwand

Am 11. Februar findet die Premiere für einen einmaligen Film statt. „Lotti oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“, so lautet der Name des exklusiven Werkes, das im Kino der Kalistadt Premiere feiert. Und auch ein Eichsfelder wird dann auf der großen Leinwand zu sehen sein. Gregor Mühlhaus aus Worbis spielt in dem Film eine Nebenrolle, ist einer der vielen Laienschauspieler, die im Film mitwirken. Doch Laien standen nicht nur vor der Kamera, auch andere Aufgaben am Set wurden von ihnen übernommen. Regisseur Hans-Günther Bücking, der unter anderem Regie bei zehn Filmen der ZDF-Krimiserie Wilsberg führte, habe für jede Rolle die passende Besetzung gefunden, weiß Marion Mitterhammer, die in dem Film die Hauptrolle der Lotti spielt. Mitterhammer selbst ist bekannt aus zahlreichen Filmen. Sie wirkte zum Beispiel im Tatort mit und in der Serie Kommissar Rex. Wir sprachen mit Gregor Mühlhaus über den Film und seine Rolle.

Der Film „Lotti oder Bleicherode der etwas andere Heimatfilm“ feiert am 11. Februar Premiere im Bleicheröder Kino. Sie spielen darin auch eine Rolle. Wie kam es dazu?

Ich bin im Internet auf den Castingaufruf bei Youtube aufmerksam geworden. Da dachte ich mir, dass das ja mal was Spannendes ist. Als ich mich beim Regisseur Hans-Günther Bücking vorgestellt habe, war ich einer von 300 Interessierten. Etwas mehr als 20 Sprechrollen waren zu vergeben. Bücking hat mich angesehen und meinte, ich solle mal den Text des Bestatters sprechen. Das war als Quereinsteiger nicht ganz einfach, weil man in jede Rolle Emotionen einbringen muss. Letztlich hat mich Marion Mitterhammer, die Hauptdarstellerin, vier Wochen später angerufen und meinte, dass ich den Job habe. Da fühlte ich mich natürlich geehrt.

Was ist das Besondere an dem Film und wie läuft so ein Casting ab?

Wie ich sagte, beim Casting sprichst du einige Textpassagen und versuchst dein Bestes zu geben. Ich glaube, dass der Film etwas Besonderes aus dem Leben der Menschen und der kleinen Stadt, in der sie leben, rüberbringt. Das Außergewöhnliche ist aber, dass im Film fast nur Laienschauspieler mitmachen. Ich bin genauso gespannt wie alle anderen, ich habe den Streifen ja auch noch nicht gesehen. Und ich meine, Bücking hat Charaktere eingebaut, die authentischer nicht sein könnten. Das Tolle an der Handlung ist, dass eine Frau, die in ihre Heimatstadt zurückkommt, mit ihrer Extravaganz dort so ziemlich alles auf den Kopf stellt.

Haben Sie spezielle Erinnerungen an das Casting?

Das Casting war eine professionelle Geschichte. Regisseur, Hauptdarstellerin und zweiter Kameramann, alle waren da. Also hat man Lampenfieber. Aber ich habe mich dann sofort auf meine Arbeit konzentriert, auf die Rolle des Ernst, der echt nicht so ernst ist.

Welche Rolle spielen Sie, was zeichnet den Charakter der Figur aus?

Wie gesagt, ich spiele den Bestatter Ernst, der sein Unternehmen in der Stadt führt. Ernst ist manchmal skrupellos. Er hat es mit Treue und Ehrlichkeit nicht so sehr, so eine Art Hans Dampf in allen Gassen ist er.

Wann fanden die Dreharbeiten statt und wie lange dauerte der Dreh mit Ihnen?

Die Dreharbeiten haben am 8. Februar 2019 begonnen und endeten am 8. März 2019. Ich glaube es waren insgesamt 24 Drehtage. Genau weiß ich es nicht. Ich allein war an sieben Tagen beim Dreh an verschiedenen Orten in der Stadt.

Fiebern Sie der Premiere entgegen und werden Sie in Bleicherode dabei sein?

Na klar fiebere ich dem 11. Februar entgegen. Alle sitzen schon wie auf heißen Kohlen, glaube ich. Und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, dabei zu sein. Wie ich gehört habe, soll die ganze Stadt an dem Abend auf den Beinen sein, zumindest alle Schauspieler werden kommen. Die Bleicheröder sind sehr stolz auf die ganze Geschichte und haben sich mächtig ins Zeug gelegt, sowohl während der Dreharbeiten als auch in der jüngeren Vergangenheit.

Träumen Sie jetzt von der großen Schauspielkarriere?

Nein, nein, das wäre viel zu vermessen. Wenn ich natürlich mal wieder eine Rolle spielen dürfte, würde ich zuschlagen. Ein bisschen Selbstbewusstsein schadet nicht. Gibt es wieder einmal eine Herausforderung, freue ich mich. Ich bin flexibel und ich sehe mich nicht auf einen ganz bestimmten Charakter zugeschnitten.

Welche Szene ist Ihre Lieblingsszene?

Da gibt es eine Szene mitten in einem Bestattungsunternehmen. Da zeige ich, wie ein ehrlicher Mensch nicht sein sollte. Und ich zeige, dass Treue oftmals nur eine Floskel ist.