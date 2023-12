Ein Eichsfelder Chor wird 129 Jahre alt

Leinefelde Die „Cäcilien“ in Leinefelde verabschieden ihren Leiter und zeichnen verdiente Mitglieder aus. Jetzt steht der Chor vor neuen Aufgaben.

Für den Kirchenchor St. Cäcilia Leinefelde war das 129- jährige Bestehen jetzt ein Höhepunkt, aber auch ein etwas wehmütiger Anlass, zusammenzukommen. Das Cäcilienfest ist das Patronatsfest des katholischen Kirchenchores St. Cäcilia und begann mit einem gemeinsamen Mittagessen. Geprägt war es von der Verabschiedung des Chorleiters Josef Vockrodt und Auszeichnungen von Chormitgliedern. Für die Tätigkeit im Ehrenamt sei nicht oft genug zu danken, heißt es von Chor und Pfarrgemeinde.

Ehrung für Josef Vockrodt mit höchsten Auszeichnungen

Josef Vockrodt führte über 16 Jahre das Amt des Chorleiters mit viel Liebe zur Musik und mit großem Engagement aus. „Alle Chormitglieder sind dankbar für seinen Einsatz in Leinefelde. Sein Wohnort ist in Dingelstädt, so musste er zu jeder Probe, jedem Auftritt nach Leinefelde kommen“, würdigt Tobias Kreisel vom Vorstand. In Dingelstädt ist Josef Vockrodt jetzt noch als Chorleiter tätig. Die Pfarrgemeinde „St. Maria Magdalena“ und der Chor dankten ihm beim Fest von ganzem Herzen und überreichten ihm die Verdienstmedaille für einen verdienstvollen Chorleiter des Allgemeinen Cäcilienverbandes (ACV) für Deutschland und das goldene Ehrenabzeichen mit der choralen „Te Deum“-Intonation durch den Diözesan-Cäcilien-Verband im Bistum Erfurt.

Tobias Kreisel vom Vorstand, die Geehrten Rolf Moritz und Hedwig Döring mit Pfarrer Gregor Arndt (von links). Foto: Benno Kanngießer / Chor St. Cäcilia

Das Patronatsfest war ein Anlass, weitere verdienstvolle Chormitglieder mit einer Auszeichnung zu ehren und von ganzem Herzen zu gratulieren. So bekam auch Erika Hille für ihre langjährige Treue als Mitglied des Kirchenchores „St. Cäcilia“ Leinefelde und als ebenso verdienstvolle Leiterin Dienste der „Musica Sacra“ das goldene Ehrenabzeichen des Allgemeinen Cäcilienverbandes für Deutschland mit der choralen „Te Deum“-Intonation. Die Auszeichnungen überreichte der Präses des Diözesanen Cäcilienverbandes der Diözese Erfurt, Pfarrer in Ruhe Josef Beykirch.

Für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste in der Pfarrgemeinde „ Maria Magdalena“ wurden weiter Rolf Moritz und Hedwig Döring geehrt. Rolf Moritz ist seit 65 Jahren Sänger im Kirchenchor. „Er hat sich neben dem Gesang für das Gemeinwohl der Sängerinnen und Sänger eingesetzt“, heißt es vom Vorstand. Die Organisation von Reisen, im Besonderen nach der Grenzöffnung in Deutschland sowie ins Ausland, habe den Chor zu einer Gemeinschaft werden lassen. Moritz sorgte für ein reichhaltiges Reiseprogramm zu Sehenswürdigkeiten und nicht zuletzt zu Kirchen, in denen der Chor auch sein Können bewies.

Hedwig Döring wiederum ist seit 50 Jahren im Kirchenchor. „Sie gehört zu den Stützen“, zeigen sich die Mitglieder dankbar. Hedwig Döring spielt in der Pfarrgemeinde, zu der drei Kirchen gehören, die Orgel seit mehreren Jahrzehnten zu den verschiedensten Anlässen. Dazu zählen Messfeiern, aber auch Hochzeiten und Beerdigungen. Seit 62 Jahren spielt sie Orgel, die ersten elf davon im Eichsfelddorf Krombach, nun bereits 51 Jahre in Leinefelde. „Denn was ist eine Messe ohne Orgelspiel zur Ehre Gottes? Danke, Hedwig“, hieß es beim Cäcilienfest.

Dem Chor sind die wöchentlichen Proben sehr wichtig. Es gehe nicht nur um große Stimmgewalt, sondern viele der Mitglieder sind im Rentenalter. Da sei die Probe eine gewünschte Abwechslung. Es gilt: Gemeinsam ist nicht einsam. Jedoch stehe der Chor nun vor der Aufgabe, sich neu zu strukturieren.