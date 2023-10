Ein „Eichsfelder Klugscheißer“ ist wieder da, heißt aber nicht mehr so

Eichsfeld. Das Buch „Eichsfeld – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ ist ab sofort zu haben und bringt es jetzt auf 120 Seiten und noch ein paar mehr Fakten über das Eichsfeld.

So einfach war ein gewisses Buch in der Eichsfeld-Literatur in den vergangenen Jahren nicht mehr zu haben. Die Nachfrage war, so verlautete es aus dem Buchhandel, aber weiter sehr hoch. Das hat den Klartext-Verlag, ein Unternehmen der Funke Mediengruppe, dazu bewogen, mit den beiden Autoren Silvana Tismer und Mirko Krüger Kontakt aufzunehmen und zu beratschlagen, was man da machen könnte.

Der Originaltitel lautete 2018, als die erste Auflage erschien und innerhalb von zehn Tagen vergriffen war, noch „Das Eichsfeld für Klugscheißer – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. Die „Klugscheißer“-Serie zog sich inzwischen durch ganz Deutschland und die verschiedensten Themengebiete. Aber so manch ein Bürger mochte das eine bestimmte Wort nicht. Darum wurde es in den Neuauflagen gestrichen.

Für „Eichsfeld – Populäre Irrtümer und anderen Wahrheiten“ haben sich die beiden Autoren noch einmal hingesetzt, die Texte durchgeschaut, ob was weggestrichen werden soll oder nicht, sie haben einige Angaben aktualisiert und den Umfang noch einmal erweitert. Zum Beispiel erfahren die Eichsfelder und alle geneigten Leser nun auch, was es mit dem Eichsfelder Grundgesetz auf sich hat und wie es entstand und dürfen auch ein kleines Wissensquiz veranstalten. Alle richtigen Antworten sind dem aufmerksamen Leser bei der Lektüre untergekommen. Auch die Gestaltung des Werkes wurde überarbeitet. Fotograf Eckhard Jüngel hat auch noch das ein oder andere Bild zugesteuert.

Der Band im nun lindgrünen Einband bringt es jetzt auf 120 Seiten und ist für 16,95 Euro zu haben, zum Beispiel online über die Adresse www.lesershop-thueringen.de und im örtlichen Buchhandel. Die ISBN-Nummer lautet: 978-3-8375-2599-1.