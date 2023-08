Ein Eichsfelder Verein lädt zum Blick hinter die Kulissen ein

Eichsfeld. Der Verein Freunde der Kirchenmusik im Eichsfeld lädt zum Blick hinter die Kulissen ein. Zudem werden Vorträge und Konzerte im Rahmen des Orgelherbstes angeboten.

Die 22. Ausgabe des Orgelherbstes startet am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr in Geisleden. Zu weiteren Veranstaltungen wird in den kommenden Wochen eingeladen. In diesem Jahr gibt es neue Formate, neue Orte und neue Ensembles.

Den Anfang macht Schola Cantorum, ein Ensemble, dass sich auf den gregorianischen Choral spezialisiert hat, mit der Uraufführung der „Missa pro defunctis“ in der Kirche St. Cosmas und Damian in Geisleden. Aus dem lateinischen übersetzt bedeutet der Titel „Messe für die Toten“. Trotz der Bezeichnung ist es keine klassische Totenmesse: Die gregorianische Totenmesse wird in Choräle eingebettet und in Beziehung mit Bibeltexten und Gebeten gesetzt.

„Besonders Kirchenmusik hat die Aufgabe, Trost in schweren Situationen zu spenden. Und das ist das, was das Werk ausmacht. Eine Choralzeile ist mir bei der Entstehung immer im Kopf gewesen: ‚Seid getrost und hocherfreut, Jesus trägt euch‘ aus dem Choral ‚Jesus, meine Zuversicht‘“, erzählt Johannes Schmidt, Vorstandsmitglied des Vereins Freunde der Kirchenmusik, der das Werk zusammen mit der Schola Cantorum entwickelt hat.

Weitere Programmpunkte des Orgelherbstes

Josef Pilvousek wird am Freitag, 8. September, um 17 Uhr im Heiligenstädter Bergkloster einen Vortrag mit dem Thema „Kirchenmusikausbildung in der SBZ und DDR“ halten. Am Sonntag, 10. September, ermöglicht Johannes Schmidt ab 15 Uhr einen „Blick hinter die Kulissen“ an der Barockorgel in der Worbiser St.-Antonius-Kirche.

Weiter geht der Orgelherbst am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr mit dem Konzert von Burkhard Sereße in der Leinefelder St.-Maria-Magdalena-Kirche. Und am Freitag, 22. September, wird um 19 Uhr in das Eichsfeldmuseum zu einem Dialogkonzert eingeladen.