Ein Fahrstuhl für das Leibniz-Gymnasium

Am Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasium wird fleißig gearbeitet. Nachdem für die 560 Schüler die große Haupttreppe erneuert wurde, bekommt das viergeschossige Gebäude nun einen Fahrstuhl. Der ist auch dringend erforderlich, da es Schüler mit Gehbehinderungen gibt. Die können dann barrierefrei in die oberen Fachräume gelangen. Der Fahrstuhl kommt an den Westflügel der Schule und war schon beim Schulbau vorgesehen. Schon damals wurde ein Fundament vorbereitet, und die schmalen, hohen Fenster, die eingebaut wurden, können durch Fahrstuhltüren ersetzt werden, so Daniel Döring vom Leitungsteam der Schule. Der Fahrstuhl soll bereits im Frühjahr fertig sein. Ende dieses Jahres sollen Bauarbeiten an der Nordseite des Gymnasiums beginnen. Hier ist ein Anbau mit einer Projektküche, einem Speisesaal mit Essensausgabe und weiteren Unterrichtsräumen vorgesehen.