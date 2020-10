Feierlich eingeweiht haben die Brehmer im Rahmen ihrer Kirmes jetzt ihren Kirchplatz und das Kriegerdenkmal. Vor knapp zehn Jahren war letzteres zurückgebaut und der Anger umgestaltet worden, um den Bau des neuen Gemeindezentrums an der Unterkirche zu ermöglichen.

Dass vielen die Entscheidung damals schwer gefallen ist, weiß Bürgermeister Marco Tasch (FW) und auch, dass es Zweifel gab, ob das Denkmal überhaupt wieder aufgebaut würde. Doch für ihn, sagt er, stand fest, dass es in ursprünglicher Form und Größe wieder einen Platz bekommt. Was dann in den Jahren folgte, waren unzählige Termine, Diskussionen und Versammlungen. Doch nun ist das Ensemble Anger, Kirchplatz und Kriegerdenkmal fertig. In den Platz und die Denkmalsanierung wurden seit 2012 über 170.000 Euro investiert, davon sind 75.000 Euro Fördermittel der Europäischen Union. Zum Tragen kam laut Tasch das Leader-Programm. Ohne dieses Geld hätte die Gemeinde das alles nicht stemmen können.

Der Bürgermeister bedankte sich auch bei allen Beteiligten sowie Unterstützern und lobte das Werk als Gemeinschaftsprojekt von politischer Gemeinde und Kirchengemeinde. Ein besonderes Dankeschön gab es von Tasch und Pfarrer Hubertus Iffland für den ersten Beigeordneten Patrick Schotte, der die Arbeiten begleitet hatte.

Tasch nutzte die Gelegenheit aber auch, um derer zu gedenken, für die das Denkmal errichtet wurde. Und er verwies darauf, dass es Menschen braucht, die sich erinnern, und Orte, an denen sich Erinnerung festmacht. Dieser Ort sei für die Brehmer immer auch das Kriegerdenkmal gewesen, sagte er. Als Krieger-Gedächtnismal 1929 errichtet, sollte es zunächst an die 42 Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges erinnern. Nur zwei Jahrzehnte später kamen über 100 Gefallene und Vermisste des Zweiten Weltkrieges hinzu. Erst nach der Wende wurden ihre Namen auf dem Denkmal verewigt.