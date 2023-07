Ein gutes Gespräch ist nicht nur im Eichsfeld viel wert

In Zeiten von Krisen und Konflikten kommt das Zwischenmenschliche auch im Eichsfeld manchmal zu kurz. Dabei kann ein vernünftiger Dialog von Angesicht zu Angesicht viel bewirken, meint Pfarrer Gregor Arndt.

Fast täglich klingelt jemand an meiner Pfarrhaustür. Ich werde mit den verschiedensten Notlagen konfrontiert. Manchmal kann ich helfen, oft geht es auch nicht.

Letztens steht er vor der Tür: ich nenne ihn Ramos. Er möchte mit mir sprechen. Natürlich erahne ich, dass es um finanzielle Hilfe geht; ich kenne das schon. Gut sortiert legt er mir Dokumente vom Arztbrief seiner Nierenoperation wie auch den Bescheid seiner staatsbürgerlichen „Duldung“ vor – und erzählt.

Aus Libyen geflohen, lebt er seit dreiundzwanzig Jahren in Europa. Italien, Niederlande, Deutschland sind seine Lebensstationen. Ein Kind in Italien, eine Familie in den Niederlanden. Er spricht verständlich deutsch, italienisch geht besser. Er ist körperlich robust, hat in verschiedensten Bereichen gearbeitet, darf allerdings in Deutschland keine Arbeit annehmen.

In den kommenden Wochen erwartet er die Rückführung nach Libyen. Die Schilderung seines Lebens gleicht einem Roman. Als ich ihn zum Ende auf seine Erwartungen mir gegenüber anspreche, winkt er ab. Nein, er kommt nicht wegen einer Gabe, er möchte seine Geschichte einfach einmal aussprechen. Nüchtern und dankbar verabschiedet er sich. Ich schaue ihm lange nach.

Pfarrer Gregor Arndt Leinefelde Foto: Eckhard Jüngel

Gestern zum „Ausgraben der Leinafalder Kärmes“ trafen sich wieder einmal Hunderte um den Leinefelder Kirchturm der Maria-Magdalena-Kirche. Manche hatten sich seit der vergangenen Kirmes nicht mehr gesehen. Einfach mal reden, Dinge loswerden, Pläne entwickeln. Ich selbst brauchte kein Bier bezahlen, soviel Gesprächsangebote gab es nach dem Motto: wir müssen reden.

Es waren nicht Romane, eher Kurzgeschichten, Anekdoten, manchmal auch Legenden und Schauergeschichten. Doch die Verschiedenheit des Lebens zeigte sich auch hier. Im Reden und sich ins Gesicht schauen wachsen Respekt und Vertrauen. Nicht nur auf der Leinfelder Kirmes lässt sich manches „ausgraben“ und zur Sprache bringen. Wir müssen reden.