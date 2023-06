Ein Hund tötet in einem Eichsfelddorf sechs Kaninchen

Reinholterode. Ein streunender Hund tötete in Reinholterode sechs Kaninchen. Der Besitzer rannte zum Außengehege, doch da war es schon zu spät.

Sechs Kaninchen fielen in der Nacht zu Mittwoch einem streunenden Hund zum Opfer. Ein grauer Jagdhund soll gegen Mitternacht in einem Außengehege in Reinholterode die Tiere in einem Außengehege angefallen haben. Als der Besitzer der Kaninchen herausrannte, um den Angreifer zu verjagen, flüchtete der Hund – allerdings mit einem Kaninchen im Fang.

Wem der Hund gehört, werde nun ermittelt. Eine Wildkamera zeichnete das Geschehen auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.