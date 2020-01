Ein Konzert der Extraklasse in der Pfarrkirche St. Sebastian in Bickenriede

Wie nach einem großen Familienfest wolle man die weihnachtliche Freude unter dem Motto „Weißt du noch?“ nachklingen lassen und sich erinnern. So umriss Pfarrer Heiko Husmann das Anliegen eines ganz besonderes Konzertes am Samstagnachmittag in der Bickenrieder Pfarrkirche St. Sebastian zum Abschluss des Südeichsfelder Krippenweges und gleichzeitig als Auftakt des Patronatsfestes, der Kleinen Kirmes, am Wochenende.

Rudolstädter Gruppe erwidert Gastspiel Den rund 250 Besuchern wurde durch die Gruppe „Incantata“ aus Rudolstadt und die einheimischen Jagdhornbläser Anrode unter Leitung von Peter Fruntke ein musikalisches Fest der Extraklasse serviert. Mit Improvisationen und Werken abendländischer europäischer Musikkultur begeisterten die Gäste aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die damit ein Gastspiel der Anröder Bläsergruppe vom vorigen Herbst in der Rudolstädter Stadtkirche erwiderten. Dass das Ensemble mit dem „Rückspiel“ die Herzen des Eichsfelder Publikums erobern und verzaubern konnte, dafür sorgten die Schauspielerin und Sängerin May-Britt Rabe (Sopran), unterstützt von Ellen Michel (Gitarre), Markus Gannott (Violine) und Andreas Heise (E-Piano, Mundharmonika), mit ihren Darbietungen. Spenden für neue Kirchenglocken Von „Es wird schon glei dumpa“, der „Petersburger Schlittenfahrt“ oder „Die kleine Bergkirche“ gehörten verschiedene Klassiker der Weihnachts- und Winterzeit zum Repertoire. Richtig ergriffen waren wohl die meisten Zuhörer, als der Jagdhorn-Solist Martin Vogt „You raise me up“ für die Sopranistin May-Britt Rabe und deren Begleitung anstimmte. Die Zugaben krönte schließlich „O Du Fröhliche“ durch die Jagdhornbläser gemeinsam mit dem Publikum. Als Dank füllten die Besucher die Spendenkörbchen mit insgesamt 800,34 Euro, die für die Anschaffung neuer Kirchenglocken in St. Sebastian gedacht sind. Unter den Konzertgästen befanden sich die Thüringer Europaabgeordnete Marion Walsmann, die Landtagsabgeordneten Christina Tasch und Jonas Urbach (alle CDU) sowie Karl-Heinz Kraass als Präsident der Interdisziplinären Eichsfeldfreunde.