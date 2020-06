Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein kranker Fluss und Meerestiere

Die Werra bildet über etwa sechs Kilometer die Grenze zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem benachbarten Hessen. Somit hat das Eichsfeld Anteil an einem Gewässer, dessen ökologischen Bedingungen in Details denen der Ostsee ähneln. Grund ist die Salzeinleitung aus der Kaliindustrie in flussaufwärts gelegene Flussabschnitte.

Werra wird ab Bad Salzungen zu einem Salzwasserfluss

Im Oberlauf ist die Werra noch ein typischer Süßwasserfluss mit einer weitestgehend intakten Fauna und Flora. Ab Beginn der Salzeinleitungsstellen bei Bad Salzungen im Wartburgkreis wird daraus ein Salzwasserfluss, was sich besonders auf die Kleintierfauna und Flora auswirkt. Die Zahl der Arten wirbelloser Lebewesen nimmt dramatisch ab.

Im Unterlauf, so auch in dem vom Eichsfeld berührten Werraabschnitt zwischen Wallhausen und Lindewerra, dominiert dann im Wesentlichen nur noch eine einzige Art: der Tiger-Flohkrebs (Gammarus tigrinus). Dieser Flohkrebs stammt ursprünglich aus Küstengewässern Nordamerikas. Er wurde 1952 absichtlich in die Werra ausgesetzt, um die schon damals durch Salzeinleitung ausgestorbene Kleintierfauna zu ersetzen. Ohne wirbellose Kleintiere gab es keine Nahrungsgrundlage für Fische mehr, so dass auch deren Bestände zusammenzubrechen drohten. Der Tiger-Flohkrebs sollte deshalb als rettende Fischnahrung dienen. In der salzigen Werra fand dieser Kleinkrebs ideale Bedingungen, so dass er sich massenhaft vermehren konnte.

Durch seine Salztoleranz hat er einen deutlichen Konkurrenzvorteil gegenüber heimischen Flohkrebsen. Ohne Versalzung würden der Fluss-Flohkrebse (Gammarus roeseli) und der Gewöhnliche Flohkrebs (Gammarus pulex) in der Werra vorkommen. Diese Arten finden wir zum Beispiel in der eichsfeldischen Leine. In den salzigen Flussabschnitten der Werra sucht man aber diese Flohkrebse vergeblich.

Neben Massenvorkommen des Tiger-Flohkrebses sind in der Werra noch ein paar weitere Arten zu beobachten, welche ursprünglich in den Brackwasserbereichen der Meere zu Hause sind. Typische Flussbewohner dagegen, wie zum Beispiel die Larven von Eintags-, Stein- und Köcherfliegen oder Wasserkäfer fehlen fast völlig. All das zeigt die gestörten Verhältnisse in der Werra. Der Fluss ist krank.

Seine Genesung wird erst möglich sein, wenn die Salzeinleitungen aufhören. Aktuell hat aber die K+S Minerals and Agricultur GmbH, die Kalibergwerke in Thüringen und Hessen betreibt, einen Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Salzabwasser in die Werra gestellt.

Bei Genehmigung rückt das Ziel der Wiederherstellung eines ökologisch intakten Flusses jedoch in weite Ferne.