Ein Leben zwischen Salat, Rosenkohl und Tomaten

In dem kleinen Südharzdorf betreiben seit 1996 Monika Rauch und Christof Dörr eine Biogärtnerei. Rund 50 Gemüsesorten bauen sie dort auf rund zweieinhalb Hektar an.

Silkerode. Es ist ein Leben mit und von der Natur: Monika Rauch und Christof Dörr kamen 1996 aus Bayern und gründeten in Silkerode eine Bioärtnerei.

Ein süßer Apfel, die kleine Versuchung direkt vom Baum, das Möhrchen aus der Erde gezogen oder schnell ins Gewächshaus geschlüpft und fürs Abendbrot noch ein paar Gurken mitgenommen. Das Leben auf dem Land kann so schön sein. Eine, die auch so denkt, nur in etwas größerem Stil, dürfte Monika Rauch sein. Sie liebt allerdings nicht nur knackiges Gemüse, sondern auch ihre Wahlheimat, das Eichsfeld und den Südharz, besonders das beschauliche Örtchen Silkerode. Dorthin zog es einst die junge Frau von Süddeutschland und auch ihren Partner Christof Dörr. „Wir wollten ein gemeinsames Projekt umsetzen“, sagt die gelernte Gärtnerin.