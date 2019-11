Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Martin für Erfurt

Es schockt mich selbst jedes Mal wieder, aber das Jahr geht in großen Schritten seinem Ende entgegen. Es sind noch 47 Tage bis Heiligabend. Haben Sie schon Geschenke gekauft, den Weihnachtsbaum auf dem Feld markiert, die Gans bestellt? Okay, okay, machen wir mal immer mit der Ruhe. Noch fühlt es sich ja nicht an wie Advent. Aber wenn man sich mal so umschaut, wird das nicht lange so bleiben. Die ersten Lichter werden in Heiligenstadt an das Rathaus gehangen, im Supermarkt recken sich schon lange Spekulatius und Lebkuchen den Kunden entgegen, und dann kommt auch noch der Anruf, dass der Baum des Erfurter Weihnachtsmarktes in diesem Jahr aus dem Eichsfeld kommt.

Das ist mir persönlich eigentlich schon viel zu viel Weihnachten für Anfang November, aber man kann es nicht ändern. Als ich nach Martinfeld fuhr, hoffte ich inständig darauf, dass es sich bei besagtem Baum um ein stattliches Exemplar handeln würde. Noch einen „Rupfi“ – so wurde der Baum des vergangenen Jahres in Erfurt scherzhaft genannt – wollen wir ja nicht. Vor allem nicht, wenn es aus dem Eichsfeld kommt.

Ich machte mir auch Gedanken um einen neuen Namen, einen, der der schönen Weißtanne Rechnung trägt. Und ich würde ganz einfach „Martin“ vorschlagen. Nicht nur, weil der Baum aus Martinfeld kommt, sondern auch, weil der „Martin“ am 11. November, dem Fest des heiligen Martin, in Erfurt aufgestellt wird.